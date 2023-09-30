https://ria.ru/20230930/konferentsiya-1899670722.html

Всероссийская педагогическая конференция пройдет в Самарской области

Всероссийская педагогическая конференция пройдет в Самарской области - РИА Новости, 30.09.2023

Всероссийская педагогическая конференция пройдет в Самарской области

В 2024 году на базе Поволжской академии образования и искусств в Тольятти состоится всероссийская конференция с участием педагогических вузов со всей страны,... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T20:39

2023-09-30T20:39

2023-09-30T20:39

общество

россия

самарская область

тольятти

дмитрий азаров

сергей кравцов

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В 2024 году на базе Поволжской академии образования и искусств в Тольятти состоится всероссийская конференция с участием педагогических вузов со всей страны, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Соответствующее решение было озвучено в рамках рабочей поездки в регион министр просвещения России Сергея Кравцова. Он вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в Тольятти осмотрел Поволжскую академию образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского, говорится в сообщении. Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского - высшее учебное заведение, которое на протяжении десяти лет развивается в Тольятти. Это первый подобный вуз в Приволжском федеральном округе и третий в России, рассказали в пресс-службе. Там добавили, что в последние годы при поддержке региональных властей и меценатов в академии произошли кардинальные изменения, заметно обновлена инфраструктура, материально-техническая база. Министр просвещения России после осмотра положительно отметил темпы развития учебного заведения. В свою очередь, глава региона поблагодарил министра за высокую оценку развития академии и решение провести всероссийскую конференцию. "<…> Здесь действительно произошли колоссальные изменения, и они еще будут происходить дальше. Академия выходит на новый уровень, не только межрегиональный, но и федеральный. Совсем недавно на Совете ПФО под руководством Игоря Анатольевича Комарова мы обсуждали перспективы сотрудничества других регионов с нашей академией. Благодарен Сергею Сергеевичу (Кравцову – прим. ред.) за высокую оценку и предложение провести здесь всероссийскую педагогическую конференцию. Мы этому рады и будем к этому готовы. Мы готовы поделиться своим опытом, и очень важно, что мы получим возможность взять опыт других регионов и образовательных систем. Я уверен, что при методической помощи и поддержке министерства просвещения России это будет самого высокого уровня конференция, которая даст новый толчок развитию образования Самарской области и академии", – сказал Азаров, слова которого привели в пресс-службе. Ректор Поволжской академии образования и искусств Дмитрий Лескин также отметил важность проведения такой конференции. "Для нас будет огромной честью встретить педагогические вузы России в стенах нашей академии, поделиться своим опытом, поучиться у старших коллег и вместе трудиться на благо нашего Отечества", – цитирует пресс-служба Лескина.

https://ria.ru/20230930/urok-1899651643.html

https://ria.ru/20230930/kravtsov-1899640520.html

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самарская область

тольятти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, самарская область, тольятти, дмитрий азаров, сергей кравцов