https://ria.ru/20230930/kokain-1899646381.html

СМИ: в Ирландии восемь человек задержаны после перехвата 2,2 тонны кокаина

СМИ: в Ирландии восемь человек задержаны после перехвата 2,2 тонны кокаина - РИА Новости, 30.09.2023

СМИ: в Ирландии восемь человек задержаны после перехвата 2,2 тонны кокаина

Число задержанных ирландской полицией человек после проведения операции по перехвату рекордных в истории страны 2,2 тонны кокаина выросло до восьми, сообщила в... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T17:19

2023-09-30T17:19

2023-09-30T17:19

в мире

южная америка

ирландия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Число задержанных ирландской полицией человек после проведения операции по перехвату рекордных в истории страны 2,2 тонны кокаина выросло до восьми, сообщила в субботу газета Irish Independent. "Восьмой человек был задержан в рамках продолжающегося расследования в связи с обнаружением рекордной партии кокаина у побережья Ирландии на этой неделе", - говорится в сообщении издания. Ранее сообщалось о задержании шести человек, в том числе трех украинцев. В настоящий момент под стражей в полиции находятся шесть человек, еще двое предстали накануне перед судом после предъявления им обвинений в сговоре с целью импорта наркотиков, сообщает газета. Отмечается, что последнее задержание было произведено в субботу. Ирландская полиция ранее сообщила о перехвате шедшего из Южной Америки судна с 2,2 тоннами кокаина, стоимость которого примерно оценивается в 158 миллионов евро. По словам правоохранителей, это стало рекордом в истории страны. Операцию провели ирландские полицейские совместно с Военно-морской службой, Воздушным корпусом Ирландии и спецподразделением "Крыло армейских рейнджеров".

https://ria.ru/20230928/kokain-1899270906.html

https://ria.ru/20230830/sudno-1893216030.html

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в мире, южная америка, ирландия