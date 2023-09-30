https://ria.ru/20230930/kherson-1899624521.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.09.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Украинские войска за минувшие сутки потеряли на херсонском направлении до 40 военнослужащих и три автомобиля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T14:02

2023-09-30T14:02

2023-09-30T14:22

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на херсонском направлении до 40 военнослужащих и три автомобиля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 украинских военнослужащих, а также три автомобиля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230930/ukraina-1899621168.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность