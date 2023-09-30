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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.09.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Украинские войска за минувшие сутки потеряли на херсонском направлении до 40 военнослужащих и три автомобиля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:02
2023-09-30T14:02
2023-09-30T14:22
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на херсонском направлении до 40 военнослужащих и три автомобиля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 украинских военнослужащих, а также три автомобиля", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230930/ukraina-1899621168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 40 военных