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Сальдо рассказал, как украинские военные запугивают жителей Херсона
Сальдо рассказал, как украинские военные запугивают жителей Херсона - РИА Новости, 30.09.2023
Сальдо рассказал, как украинские военные запугивают жителей Херсона
Украинские войска запугивают жителей временно подконтрольного им города Херсона, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T12:01
2023-09-30T12:01
2023-09-30T12:01
специальная военная операция на украине
херсон
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Украинские войска запугивают жителей временно подконтрольного им города Херсона, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Оккупационный режим, который сейчас в Херсоне действует, переходит все нечеловеческие границы. Сейчас, например, начали ездить по частным домовладениям и бросают гранату во двор, чтобы запугать тех, кто остался, и выдавить их оттуда", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230930/podtoplenie-1899609388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо рассказал, как украинские военные запугивают жителей Херсона
Сальдо: украинские военные запугивают и пытаются выдавить жителей Херсона