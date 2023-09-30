https://ria.ru/20230930/kherson-1899612429.html

Сальдо рассказал, как украинские военные запугивают жителей Херсона

Сальдо рассказал, как украинские военные запугивают жителей Херсона - РИА Новости, 30.09.2023

Сальдо рассказал, как украинские военные запугивают жителей Херсона

Украинские войска запугивают жителей временно подконтрольного им города Херсона, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T12:01

2023-09-30T12:01

2023-09-30T12:01

специальная военная операция на украине

херсон

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Украинские войска запугивают жителей временно подконтрольного им города Херсона, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Оккупационный режим, который сейчас в Херсоне действует, переходит все нечеловеческие границы. Сейчас, например, начали ездить по частным домовладениям и бросают гранату во двор, чтобы запугать тех, кто остался, и выдавить их оттуда", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230930/podtoplenie-1899609388.html

херсон

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсон, владимир сальдо, вооруженные силы украины