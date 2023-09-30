https://ria.ru/20230930/kakhovka-1899600577.html
ВСУ выпустили 24 снаряда по району Новой Каховки в Херсонской области
ВСУ выпустили 24 снаряда по району Новой Каховки в Херсонской области - РИА Новости, 30.09.2023
ВСУ выпустили 24 снаряда по району Новой Каховки в Херсонской области
Украинские войска ночью обстреляли район Новой Каховки в Херсонской области, выпустив 24 снаряда, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T10:01
2023-09-30T10:01
2023-09-30T10:01
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли район Новой Каховки в Херсонской области, выпустив 24 снаряда, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Крынки, Днепряны, выпустив в общей сложности 24 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, всего за сутки по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области со стороны украинских войск прилетело около 60 снарядов.
https://ria.ru/20230930/integratsiya-1899580948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область , каховка
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Каховка
ВСУ выпустили 24 снаряда по району Новой Каховки в Херсонской области
ВСУ ночью выпустили 24 снаряда по району Новой Каховки в Херсонской области