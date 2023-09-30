https://ria.ru/20230930/infrastruktura-1899619471.html

В подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 30.09.2023

В подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждена инфраструктура

Объект критической инфраструктуры поврежден взрывом на территории Матвеевской общины возле Запорожья, сообщил назначенный украинскими властями глава Запорожской РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T13:07

2023-09-30T13:07

2023-09-30T13:07

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожье

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден взрывом на территории Матвеевской общины возле Запорожья, сообщил назначенный украинскими властями глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в телеграм-канале. Ранее украинское издание "Общественные новости" сообщало о серии взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне ранее объявленной воздушной тревоги в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Малашко написал в своем Telegram-канале об ударе по территории Матвеевской общине в городе Запорожье, в результате чего поврежден "объект критической инфраструктуры". Ранее в субботу воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, через некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, запорожье