https://ria.ru/20230930/gretsiya-1899600866.html

Москва не представляет угрозы для Афин, заявили в Греции

Москва не представляет угрозы для Афин, заявили в Греции - РИА Новости, 30.09.2023

Москва не представляет угрозы для Афин, заявили в Греции

Увеличение участия Греции в миссиях ЕС и НАТО свидетельствует о риске изменения греческой оборонной стратегии, где вместо Турции главной угрозой будет... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T10:03

2023-09-30T10:03

2023-09-30T10:03

греция

турция

россия

нато

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101898/90/1018989036_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_efaed41206297daf8526d0585caefbe5.jpg

АФИНЫ, 30 сен - РИА Новости. Увеличение участия Греции в миссиях ЕС и НАТО свидетельствует о риске изменения греческой оборонной стратегии, где вместо Турции главной угрозой будет представляться Россия, хотя Россия не представляет военной или геополитической угрозой для Греции, заявил РИА Новости преподаватель геополитики в Военной академии "Эвелпидон" Константинос Гривас. Так Гривас прокомментировал публикацию газеты "Эстия" об увеличении на 20% участия вооружённых сил Греции в миротворческих миссиях ЕС и НАТО в конфликтных зонах. Такое решение принял совет начальников штабов. Газета написала также, что в высших чинах армии формируется мнение в пользу реорганизации Вооруженных сил на профессиональной основе с отменой обязательной службы по призыву. Профессиональные армии (такие как американская и британская) предназначены исключительно для развертывания за рубежом и кампаний по всему миру, а когда речь идет об охране национальных границ, призывная армия является наиболее подходящей, пишет газета. "В этом факте нет ничего особенного, однако существует более широкий риск того, что греческая оборонная стратегия будет каким-то образом изменена и из неё исчезнет Турция, и она будет полностью натоизирована – если есть такое слово", - сказал Гривас. "Это давление постепенно усиливается, и оно исходит из зарубежных центров, усиливается представление о том, что большая проблема - это Россия, которая не является проблемой для Греции. Кто бы какое бы мнение о России ни имел, она не представляет собой военной или более широкой геополитической угрозы для Греции. А это означает, что восприятие угрозы со стороны Турции снижается", - сказал аналитик. "Для меня - хотя я не желаю выглядеть конспирологом, поскольку на Грецию оказывается сильное давление со стороны внутренних и внешних центров, чтобы она пошла на самоубийственные, болезненные уступки Турции в угоду турецкой стратегии, - эта логика усиления восприятия российской угрозы вписывается в рамки планов Анкары представить, что нам нечего делить и так далее и тому подобное, и продвигать эти цели. Так что хотя само по себе это еще ничего не значит, в целом это смещение центра тяжести угрозы с Турции на Россию - вещь очень подозрительная и очень опасная", - считает военный эксперт.

https://ria.ru/20230825/gretsiya-1892159904.html

https://ria.ru/20230614/rossiya-1877965070.html

греция

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

греция, турция, россия, нато, евросоюз, в мире