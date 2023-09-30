https://ria.ru/20230930/golikova-1899687398.html
Голикова выступит в Госдуме с национальным докладом
Голикова выступит в Госдуме с национальным докладом - РИА Новости, 30.09.2023
Голикова выступит в Госдуме с национальным докладом
В Госдуме с национальным докладом "О положении детей в РФ" выступит вице-премьер Татьяна Голикова, сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T23:54
2023-09-30T23:54
2023-09-30T23:54
общество
россия
сергей кравцов
татьяна голикова
госдума рф
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Госдуме с национальным докладом "О положении детей в РФ" выступит вице-премьер Татьяна Голикова, сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в своём Telegram-канале. "Восемнадцатого октября, ... впервые в истории нашего Парламента с Национальным Докладом "О положении детей в РФ" выступит вице-премьер Т.А. Голикова", - написала парламентарий.Также по словам депутата, 16 ноября пройдет правчас министра просвещения Сергея Кравцова. "Проблема нехватки школьных учебников получила широкий отклик и стала, после темы СВО, главной в общественной повестке... Благодарю всех неравнодушных и приветствую ваши предложения. Они будут обобщены мною и обязательно прозвучат на Правительственном часе 16 ноября", - отметила парламентарий. Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что депутаты нижней палаты парламента на пленарном заседании в четверг обсудили с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым ситуацию с обеспечением школ в регионах учебниками. Сам Кравцов до этого заявил, что Министерство просвещения России отработало возникающие в начале учебного года проблемы с обеспеченностью регионов учебниками.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, татьяна голикова, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Татьяна Голикова, Госдума РФ
Голикова выступит в Госдуме с национальным докладом
Депутат Останина: Голикова выступит в Госдуме с национальным докладом 18 октября