Рейтинг@Mail.ru
Голикова выступит в Госдуме с национальным докладом - РИА Новости, 30.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/golikova-1899687398.html
Голикова выступит в Госдуме с национальным докладом
Голикова выступит в Госдуме с национальным докладом - РИА Новости, 30.09.2023
Голикова выступит в Госдуме с национальным докладом
В Госдуме с национальным докладом "О положении детей в РФ" выступит вице-премьер Татьяна Голикова, сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T23:54
2023-09-30T23:54
общество
россия
сергей кравцов
татьяна голикова
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_08eb37f57dc7bbd774b88bfe0722beb4.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Госдуме с национальным докладом "О положении детей в РФ" выступит вице-премьер Татьяна Голикова, сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в своём Telegram-канале. "Восемнадцатого октября, ... впервые в истории нашего Парламента с Национальным Докладом "О положении детей в РФ" выступит вице-премьер Т.А. Голикова", - написала парламентарий.Также по словам депутата, 16 ноября пройдет правчас министра просвещения Сергея Кравцова. "Проблема нехватки школьных учебников получила широкий отклик и стала, после темы СВО, главной в общественной повестке... Благодарю всех неравнодушных и приветствую ваши предложения. Они будут обобщены мною и обязательно прозвучат на Правительственном часе 16 ноября", - отметила парламентарий. Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что депутаты нижней палаты парламента на пленарном заседании в четверг обсудили с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым ситуацию с обеспечением школ в регионах учебниками. Сам Кравцов до этого заявил, что Министерство просвещения России отработало возникающие в начале учебного года проблемы с обеспеченностью регионов учебниками.
https://ria.ru/20230927/sovfed-1898851021.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_1c098df826ef86a0ab5e09b91ebf5833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов, татьяна голикова, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Татьяна Голикова, Госдума РФ
Голикова выступит в Госдуме с национальным докладом

Депутат Останина: Голикова выступит в Госдуме с национальным докладом 18 октября

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Госдуме с национальным докладом "О положении детей в РФ" выступит вице-премьер Татьяна Голикова, сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в своём Telegram-канале.
«
"Восемнадцатого октября, ... впервые в истории нашего Парламента с Национальным Докладом "О положении детей в РФ" выступит вице-премьер Т.А. Голикова", - написала парламентарий.
Также по словам депутата, 16 ноября пройдет правчас министра просвещения Сергея Кравцова.
«
"Проблема нехватки школьных учебников получила широкий отклик и стала, после темы СВО, главной в общественной повестке... Благодарю всех неравнодушных и приветствую ваши предложения. Они будут обобщены мною и обязательно прозвучат на Правительственном часе 16 ноября", - отметила парламентарий.
Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что депутаты нижней палаты парламента на пленарном заседании в четверг обсудили с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым ситуацию с обеспечением школ в регионах учебниками. Сам Кравцов до этого заявил, что Министерство просвещения России отработало возникающие в начале учебного года проблемы с обеспеченностью регионов учебниками.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Совфед пригласит выступить Лаврова, Попову и Новака
27 сентября, 01:31
 
ОбществоРоссияСергей КравцовТатьяна ГоликоваГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала