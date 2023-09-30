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Кустурица может снять часть фильма по Достоевскому на Кубани - РИА Новости, 30.09.2023
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Культура
 
23:18 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/film-1899685731.html
Кустурица может снять часть фильма по Достоевскому на Кубани
Кустурица может снять часть фильма по Достоевскому на Кубани - РИА Новости, 30.09.2023
Кустурица может снять часть фильма по Достоевскому на Кубани
Сербский режиссер Эмир Кустурица может снять часть своего следующего фильма по мотивам романа Федора Михайловича Достоевского "Преступление и наказание" на... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T23:18
2023-09-30T23:18
культура
краснодарский край
эмир кустурица
усть-лабинск
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КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица может снять часть своего следующего фильма по мотивам романа Федора Михайловича Достоевского "Преступление и наказание" на территории Краснодарского края, потому что здесь "солнечно", рассказал он в ходе творческого вечера в рамках фестиваля "Александровская крепость", проходящего в Усть-Лабинске на Кубани. "Близок Достоевский мне. Этот фильм будет в следующем году, деньги уже (есть - ред.). Я не могу снимать, если нет солнца, я зависим от солнца. Я думаю, в вашем регионе много солнца. Если так, свой следующий фильм, возможно, я буду делать здесь. Одна половина здесь, вторая половина - в Москве", - сказал Кустурица, отвечая на вопрос о своем будущем фильме по мотивам "Преступления и наказания". "Достоевский очень мрачный, глубокий, но надо (добавить - ред.) солнца", - отметил режиссер. Ранее Кустурица рассказал журналистам, что думает над сценариями фильмов по мотивам романов Достоевского "Идиот" и "Преступление и наказание".
https://ria.ru/20230930/rezhisser-1899682022.html
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краснодарский край, эмир кустурица, усть-лабинск
Культура, Краснодарский край, Эмир Кустурица, Усть-Лабинск
Кустурица может снять часть фильма по Достоевскому на Кубани

Кустурица может снять фильм по Достоевскому "Преступление и наказание" на Кубани

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица
Кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица может снять часть своего следующего фильма по мотивам романа Федора Михайловича Достоевского "Преступление и наказание" на территории Краснодарского края, потому что здесь "солнечно", рассказал он в ходе творческого вечера в рамках фестиваля "Александровская крепость", проходящего в Усть-Лабинске на Кубани.
«
"Близок Достоевский мне. Этот фильм будет в следующем году, деньги уже (есть - ред.). Я не могу снимать, если нет солнца, я зависим от солнца. Я думаю, в вашем регионе много солнца. Если так, свой следующий фильм, возможно, я буду делать здесь. Одна половина здесь, вторая половина - в Москве", - сказал Кустурица, отвечая на вопрос о своем будущем фильме по мотивам "Преступления и наказания".
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Сербский режиссер Кустурица планирует посетить новые регионы России
Вчера, 22:27
«
"Достоевский очень мрачный, глубокий, но надо (добавить - ред.) солнца", - отметил режиссер.
Ранее Кустурица рассказал журналистам, что думает над сценариями фильмов по мотивам романов Достоевского "Идиот" и "Преступление и наказание".
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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КультураКраснодарский крайЭмир КустурицаУсть-Лабинск
 
 
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