https://ria.ru/20230930/film-1899685731.html
Кустурица может снять часть фильма по Достоевскому на Кубани
Кустурица может снять часть фильма по Достоевскому на Кубани - РИА Новости, 30.09.2023
Кустурица может снять часть фильма по Достоевскому на Кубани
Сербский режиссер Эмир Кустурица может снять часть своего следующего фильма по мотивам романа Федора Михайловича Достоевского "Преступление и наказание" на... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T23:18
2023-09-30T23:18
2023-09-30T23:18
культура
краснодарский край
эмир кустурица
усть-лабинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155802/16/1558021627_0:79:2048:1231_1920x0_80_0_0_000e97cf239ed8a3601c6218b090abca.jpg
КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица может снять часть своего следующего фильма по мотивам романа Федора Михайловича Достоевского "Преступление и наказание" на территории Краснодарского края, потому что здесь "солнечно", рассказал он в ходе творческого вечера в рамках фестиваля "Александровская крепость", проходящего в Усть-Лабинске на Кубани. "Близок Достоевский мне. Этот фильм будет в следующем году, деньги уже (есть - ред.). Я не могу снимать, если нет солнца, я зависим от солнца. Я думаю, в вашем регионе много солнца. Если так, свой следующий фильм, возможно, я буду делать здесь. Одна половина здесь, вторая половина - в Москве", - сказал Кустурица, отвечая на вопрос о своем будущем фильме по мотивам "Преступления и наказания". "Достоевский очень мрачный, глубокий, но надо (добавить - ред.) солнца", - отметил режиссер. Ранее Кустурица рассказал журналистам, что думает над сценариями фильмов по мотивам романов Достоевского "Идиот" и "Преступление и наказание".
https://ria.ru/20230930/rezhisser-1899682022.html
https://ria.ru/20230621/konkurs-1879635940.html
краснодарский край
усть-лабинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155802/16/1558021627_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_b94bc7364771c52d0ecf43db4aeee09e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, эмир кустурица, усть-лабинск
Культура, Краснодарский край, Эмир Кустурица, Усть-Лабинск
Кустурица может снять часть фильма по Достоевскому на Кубани
Кустурица может снять фильм по Достоевскому "Преступление и наказание" на Кубани