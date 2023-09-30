https://ria.ru/20230930/film-1899685731.html

Кустурица может снять часть фильма по Достоевскому на Кубани

Кустурица может снять часть фильма по Достоевскому на Кубани - РИА Новости, 30.09.2023

Кустурица может снять часть фильма по Достоевскому на Кубани

Сербский режиссер Эмир Кустурица может снять часть своего следующего фильма по мотивам романа Федора Михайловича Достоевского "Преступление и наказание" на... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T23:18

2023-09-30T23:18

2023-09-30T23:18

культура

краснодарский край

эмир кустурица

усть-лабинск

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КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица может снять часть своего следующего фильма по мотивам романа Федора Михайловича Достоевского "Преступление и наказание" на территории Краснодарского края, потому что здесь "солнечно", рассказал он в ходе творческого вечера в рамках фестиваля "Александровская крепость", проходящего в Усть-Лабинске на Кубани. "Близок Достоевский мне. Этот фильм будет в следующем году, деньги уже (есть - ред.). Я не могу снимать, если нет солнца, я зависим от солнца. Я думаю, в вашем регионе много солнца. Если так, свой следующий фильм, возможно, я буду делать здесь. Одна половина здесь, вторая половина - в Москве", - сказал Кустурица, отвечая на вопрос о своем будущем фильме по мотивам "Преступления и наказания". "Достоевский очень мрачный, глубокий, но надо (добавить - ред.) солнца", - отметил режиссер. Ранее Кустурица рассказал журналистам, что думает над сценариями фильмов по мотивам романов Достоевского "Идиот" и "Преступление и наказание".

https://ria.ru/20230930/rezhisser-1899682022.html

https://ria.ru/20230621/konkurs-1879635940.html

краснодарский край

усть-лабинск

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краснодарский край, эмир кустурица, усть-лабинск