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Путин заявил, что в новых регионах подтвердили желание быть с Россией
Путин заявил, что в новых регионах подтвердили желание быть с Россией - РИА Новости, 30.09.2023
Путин заявил, что в новых регионах подтвердили желание быть с Россией
Выборы в новых регионах стали важным шагом в укреплении общего правового пространства, люди подтвердили желание быть с Россией и поддержали земляков, которые... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T00:11
2023-09-30T00:11
2023-09-30T00:11
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Выборы в новых регионах стали важным шагом в укреплении общего правового пространства, люди подтвердили желание быть с Россией и поддержали земляков, которые реальными делами заслужили народное доверие, заявил президент России Владимир Путин. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. "Важным шагом в укрепление нашего общего государственного политического правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией, поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие", - сказал Путин в видеообращении по случаю годовщины присоединения новых регионов. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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россия
луганская народная республика
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией
Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией
2023-09-30T00:11
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PT4M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Общество
Путин заявил, что в новых регионах подтвердили желание быть с Россией
Путин: на выборах в новых регионах люди подтвердили желание быть с Россией
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Выборы в новых регионах стали важным шагом в укреплении общего правового пространства, люди подтвердили желание быть с Россией и поддержали земляков, которые реальными делами заслужили народное доверие, заявил президент России Владимир Путин.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Впервые прошли выборы в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях.
"Важным шагом в укрепление нашего общего государственного политического правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией, поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие", - сказал Путин в видеообращении по случаю годовщины присоединения новых регионов.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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