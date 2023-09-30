https://ria.ru/20230930/edinenie-1899573979.html

Путин заявил, что в новых регионах подтвердили желание быть с Россией

Путин заявил, что в новых регионах подтвердили желание быть с Россией - РИА Новости, 30.09.2023

Путин заявил, что в новых регионах подтвердили желание быть с Россией

Выборы в новых регионах стали важным шагом в укреплении общего правового пространства, люди подтвердили желание быть с Россией и поддержали земляков, которые... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T00:11

2023-09-30T00:11

2023-09-30T00:11

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819146614_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f34acaf2a604f0d29593893afa2cb957.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Выборы в новых регионах стали важным шагом в укреплении общего правового пространства, люди подтвердили желание быть с Россией и поддержали земляков, которые реальными делами заслужили народное доверие, заявил президент России Владимир Путин. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. "Важным шагом в укрепление нашего общего государственного политического правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией, поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие", - сказал Путин в видеообращении по случаю годовщины присоединения новых регионов. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230320/donbass-1859154202.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией 2023-09-30T00:11 true PT4M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, общество