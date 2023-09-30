https://ria.ru/20230930/dvorniki-1899676313.html

В Нижнем Новгороде уволили дворников, подравшихся из-за инвентаря

В Нижнем Новгороде уволили дворников, подравшихся из-за инвентаря - РИА Новости, 30.09.2023

В Нижнем Новгороде уволили дворников, подравшихся из-за инвентаря

Дворники устроили массовую потасовку на территории Кремля в Нижнем Новгороде, зачинщики драки уволены, сообщили РИА Новости в правительстве Нижегородской... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T21:23

2023-09-30T21:23

2023-09-30T21:23

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878236792_158:0:3799:2048_1920x0_80_0_0_9be53ce3ef34cd82358ca5aa19b7a959.jpg

КАЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости. Дворники устроили массовую потасовку на территории Кремля в Нижнем Новгороде, зачинщики драки уволены, сообщили РИА Новости в правительстве Нижегородской области. Ранее в местных соцсетях было опубликовано сообщение о том, что между дворниками (большинство из них - уроженцы Узбекистана) утром в субботу произошел конфликт, который перерос в массовую потасовку, разнимали рабочих полицейские. "По информации управления делами правительства Нижегородской области, конфликт между двумя рабочими произошел из-за инструмента, который они не поделили между собой", - сказал собеседник агентства. По его информации, зачинщики конфликта за неприемлемое поведение уволены, остальным сделано предупреждение. Управление принесло извинения гостям Нижегородского Кремля за допущенный инцидент.

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижний новгород, нижегородская область