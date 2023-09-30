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В Нижнем Новгороде уволили дворников, подравшихся из-за инвентаря - РИА Новости, 30.09.2023
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21:23 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/dvorniki-1899676313.html
В Нижнем Новгороде уволили дворников, подравшихся из-за инвентаря
В Нижнем Новгороде уволили дворников, подравшихся из-за инвентаря - РИА Новости, 30.09.2023
В Нижнем Новгороде уволили дворников, подравшихся из-за инвентаря
Дворники устроили массовую потасовку на территории Кремля в Нижнем Новгороде, зачинщики драки уволены, сообщили РИА Новости в правительстве Нижегородской... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T21:23
2023-09-30T21:23
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
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КАЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости. Дворники устроили массовую потасовку на территории Кремля в Нижнем Новгороде, зачинщики драки уволены, сообщили РИА Новости в правительстве Нижегородской области. Ранее в местных соцсетях было опубликовано сообщение о том, что между дворниками (большинство из них - уроженцы Узбекистана) утром в субботу произошел конфликт, который перерос в массовую потасовку, разнимали рабочих полицейские. "По информации управления делами правительства Нижегородской области, конфликт между двумя рабочими произошел из-за инструмента, который они не поделили между собой", - сказал собеседник агентства. По его информации, зачинщики конфликта за неприемлемое поведение уволены, остальным сделано предупреждение. Управление принесло извинения гостям Нижегородского Кремля за допущенный инцидент.
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде уволили дворников, подравшихся из-за инвентаря

В нижегородском Кремле дворники подрались из-за инвентаря, зачинщиков уволили

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУборочный инвентарь
Уборочный инвентарь - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Уборочный инвентарь. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости. Дворники устроили массовую потасовку на территории Кремля в Нижнем Новгороде, зачинщики драки уволены, сообщили РИА Новости в правительстве Нижегородской области.
Ранее в местных соцсетях было опубликовано сообщение о том, что между дворниками (большинство из них - уроженцы Узбекистана) утром в субботу произошел конфликт, который перерос в массовую потасовку, разнимали рабочих полицейские.
«
"По информации управления делами правительства Нижегородской области, конфликт между двумя рабочими произошел из-за инструмента, который они не поделили между собой", - сказал собеседник агентства.
По его информации, зачинщики конфликта за неприемлемое поведение уволены, остальным сделано предупреждение.
Управление принесло извинения гостям Нижегородского Кремля за допущенный инцидент.
 
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