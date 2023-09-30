https://ria.ru/20230930/dtp-1899633277.html

Центральный аппарат СК получит доклад о расследовании ДТП в Москве

Центральный аппарат СК получит доклад о расследовании ДТП в Москве - РИА Новости, 30.09.2023

Центральный аппарат СК получит доклад о расследовании ДТП в Москве

Доклад о ходе расследования ДТП на Большой Никитской в Москве, где пострадали пять человек, представят в центральный аппарат СК России, сообщается в... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T15:28

2023-09-30T15:28

2023-09-30T17:23

происшествия

москва

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

mercedes

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Доклад о ходе расследования ДТП на Большой Никитской в Москве, где пострадали пять человек, представят в центральный аппарат СК России, сообщается в телеграм-канале ведомства. "В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в центре Москвы, в котором пострадали несовершеннолетние", - говорится в сообщении. Ранее в МВД сообщили, что в пятницу на улице Большая Никитская водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, пять человек получили травмы разной степени тяжести. Прокуратура уточнила, что двое из пострадавших - девочки 2011 и 2013 годов рождения. Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Московский главк СК сообщил, что водитель отказался от медицинского освидетельствования.

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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), mercedes