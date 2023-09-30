https://ria.ru/20230930/dtp-1899633277.html
Центральный аппарат СК получит доклад о расследовании ДТП в Москве
Центральный аппарат СК получит доклад о расследовании ДТП в Москве - РИА Новости, 30.09.2023
Центральный аппарат СК получит доклад о расследовании ДТП в Москве
Доклад о ходе расследования ДТП на Большой Никитской в Москве, где пострадали пять человек, представят в центральный аппарат СК России, сообщается в... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T15:28
2023-09-30T15:28
2023-09-30T17:23
происшествия
москва
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
mercedes
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Доклад о ходе расследования ДТП на Большой Никитской в Москве, где пострадали пять человек, представят в центральный аппарат СК России, сообщается в телеграм-канале ведомства. "В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в центре Москвы, в котором пострадали несовершеннолетние", - говорится в сообщении. Ранее в МВД сообщили, что в пятницу на улице Большая Никитская водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, пять человек получили травмы разной степени тяжести. Прокуратура уточнила, что двое из пострадавших - девочки 2011 и 2013 годов рождения. Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Московский главк СК сообщил, что водитель отказался от медицинского освидетельствования.
https://ria.ru/20230928/delo-1899306348.html
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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), mercedes
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes
Центральный аппарат СК получит доклад о расследовании ДТП в Москве
Центральный аппарат СК получит доклад о расследовании ДТП на Большой Никитской