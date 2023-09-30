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Иркутская область восстанавливает дороги в подшефном городе Кировске в ЛНР - РИА Новости, 30.09.2023
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Надежные люди
 
16:37 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/dorogi-1899640882.html
Иркутская область восстанавливает дороги в подшефном городе Кировске в ЛНР
Иркутская область восстанавливает дороги в подшефном городе Кировске в ЛНР - РИА Новости, 30.09.2023
Иркутская область восстанавливает дороги в подшефном городе Кировске в ЛНР
Ремонт шести участков дорог ведет Иркутская область в подшефном городе Кировске Луганской Народной Республики, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T16:37
2023-09-30T16:37
надежные люди
иркутская область
луганская народная республика
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 30 сен - РИА Новости. Ремонт шести участков дорог ведет Иркутская область в подшефном городе Кировске Луганской Народной Республики, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в телеграм-канале. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев несколько дней работал в Луганской Народной Республике. В Луганске он встретились с главой республики Леонидом Пасечником и председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым, обсудили "дорожную карту" по восстановлению города Кировска, над которым шефствует Иркутская область. Ранее регион помог Кировску в восстановлении школы №1, в настоящее время ведется ремонт шести участков дорог. "Проверил, как продвигается процесс. К середине ноября он должен быть завершен. Вариантов тут нет. Чтобы ускорить процесс, построили асфальтобетонный завод", - написал Кобзев в своем Telegram-канале. Кроме этого, совместно с мэром Кировска Викторией Сергеевой Кобзев провел совещание по решению проблем с водоснабжением города. В Луганске Леонид Пасечник вручил главе Приангарья знак "От благодарного народа Луганской Народной Республики". По словам Игоря Кобзева, эта награда - всем жителям региона, которые помогают восстанавливать Кировск, собирают и отправляют гуманитарную помощь жителям города.
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иркутская область, луганская народная республика, игорь кобзев
Надежные люди, Иркутская область, Луганская Народная Республика, Игорь Кобзев
Иркутская область восстанавливает дороги в подшефном городе Кировске в ЛНР

Иркутская область восстанавливает 6 участков дорог в подшефном Кировске в ЛНР

© Фото : пресс-служба губернатора Иркутской области Ремонт дороги в Кировске, ЛНР
Ремонт дороги в Кировске, ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Иркутской области
Ремонт дороги в Кировске, ЛНР
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ИРКУТСК, 30 сен - РИА Новости. Ремонт шести участков дорог ведет Иркутская область в подшефном городе Кировске Луганской Народной Республики, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в телеграм-канале.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев несколько дней работал в Луганской Народной Республике. В Луганске он встретились с главой республики Леонидом Пасечником и председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым, обсудили "дорожную карту" по восстановлению города Кировска, над которым шефствует Иркутская область. Ранее регион помог Кировску в восстановлении школы №1, в настоящее время ведется ремонт шести участков дорог.
"Проверил, как продвигается процесс. К середине ноября он должен быть завершен. Вариантов тут нет. Чтобы ускорить процесс, построили асфальтобетонный завод", - написал Кобзев в своем Telegram-канале.
Кроме этого, совместно с мэром Кировска Викторией Сергеевой Кобзев провел совещание по решению проблем с водоснабжением города.
В Луганске Леонид Пасечник вручил главе Приангарья знак "От благодарного народа Луганской Народной Республики". По словам Игоря Кобзева, эта награда - всем жителям региона, которые помогают восстанавливать Кировск, собирают и отправляют гуманитарную помощь жителям города.
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Надежные людиИркутская областьЛуганская Народная РеспубликаИгорь Кобзев
 
 
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