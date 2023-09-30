https://ria.ru/20230930/dorogi-1899640882.html

Иркутская область восстанавливает дороги в подшефном городе Кировске в ЛНР

Иркутская область восстанавливает дороги в подшефном городе Кировске в ЛНР - РИА Новости, 30.09.2023

Иркутская область восстанавливает дороги в подшефном городе Кировске в ЛНР

Ремонт шести участков дорог ведет Иркутская область в подшефном городе Кировске Луганской Народной Республики, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T16:37

2023-09-30T16:37

2023-09-30T16:37

надежные люди

иркутская область

луганская народная республика

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 30 сен - РИА Новости. Ремонт шести участков дорог ведет Иркутская область в подшефном городе Кировске Луганской Народной Республики, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в телеграм-канале. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев несколько дней работал в Луганской Народной Республике. В Луганске он встретились с главой республики Леонидом Пасечником и председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым, обсудили "дорожную карту" по восстановлению города Кировска, над которым шефствует Иркутская область. Ранее регион помог Кировску в восстановлении школы №1, в настоящее время ведется ремонт шести участков дорог. "Проверил, как продвигается процесс. К середине ноября он должен быть завершен. Вариантов тут нет. Чтобы ускорить процесс, построили асфальтобетонный завод", - написал Кобзев в своем Telegram-канале. Кроме этого, совместно с мэром Кировска Викторией Сергеевой Кобзев провел совещание по решению проблем с водоснабжением города. В Луганске Леонид Пасечник вручил главе Приангарья знак "От благодарного народа Луганской Народной Республики". По словам Игоря Кобзева, эта награда - всем жителям региона, которые помогают восстанавливать Кировск, собирают и отправляют гуманитарную помощь жителям города.

https://ria.ru/20230930/noski-1899627770.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

иркутская область, луганская народная республика, игорь кобзев