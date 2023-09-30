https://ria.ru/20230930/dorogi-1899640882.html
Иркутская область восстанавливает дороги в подшефном городе Кировске в ЛНР
Иркутская область восстанавливает дороги в подшефном городе Кировске в ЛНР - РИА Новости, 30.09.2023
Иркутская область восстанавливает дороги в подшефном городе Кировске в ЛНР
Ремонт шести участков дорог ведет Иркутская область в подшефном городе Кировске Луганской Народной Республики, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T16:37
2023-09-30T16:37
2023-09-30T16:37
надежные люди
иркутская область
луганская народная республика
игорь кобзев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1e/1899640191_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_81c6c4e49ac09e35dc2fd55c89590643.jpg
ИРКУТСК, 30 сен - РИА Новости. Ремонт шести участков дорог ведет Иркутская область в подшефном городе Кировске Луганской Народной Республики, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в телеграм-канале. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев несколько дней работал в Луганской Народной Республике. В Луганске он встретились с главой республики Леонидом Пасечником и председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым, обсудили "дорожную карту" по восстановлению города Кировска, над которым шефствует Иркутская область. Ранее регион помог Кировску в восстановлении школы №1, в настоящее время ведется ремонт шести участков дорог. "Проверил, как продвигается процесс. К середине ноября он должен быть завершен. Вариантов тут нет. Чтобы ускорить процесс, построили асфальтобетонный завод", - написал Кобзев в своем Telegram-канале. Кроме этого, совместно с мэром Кировска Викторией Сергеевой Кобзев провел совещание по решению проблем с водоснабжением города. В Луганске Леонид Пасечник вручил главе Приангарья знак "От благодарного народа Луганской Народной Республики". По словам Игоря Кобзева, эта награда - всем жителям региона, которые помогают восстанавливать Кировск, собирают и отправляют гуманитарную помощь жителям города.
https://ria.ru/20230930/noski-1899627770.html
иркутская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1e/1899640191_66:0:1203:853_1920x0_80_0_0_ae96254900d0bf26ec5295b7557256c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, луганская народная республика, игорь кобзев
Надежные люди, Иркутская область, Луганская Народная Республика, Игорь Кобзев
Иркутская область восстанавливает дороги в подшефном городе Кировске в ЛНР
Иркутская область восстанавливает 6 участков дорог в подшефном Кировске в ЛНР
ИРКУТСК, 30 сен - РИА Новости.
Ремонт шести участков дорог ведет Иркутская область в подшефном городе Кировске Луганской Народной Республики, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в телеграм-канале
.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев несколько дней работал в Луганской Народной Республике. В Луганске
он встретились с главой республики Леонидом Пасечником
и председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым, обсудили "дорожную карту" по восстановлению города Кировска, над которым шефствует Иркутская область. Ранее регион помог Кировску в восстановлении школы №1, в настоящее время ведется ремонт шести участков дорог.
"Проверил, как продвигается процесс. К середине ноября он должен быть завершен. Вариантов тут нет. Чтобы ускорить процесс, построили асфальтобетонный завод", - написал Кобзев в своем Telegram-канале.
Кроме этого, совместно с мэром Кировска Викторией Сергеевой Кобзев провел совещание по решению проблем с водоснабжением города.
В Луганске Леонид Пасечник вручил главе Приангарья знак "От благодарного народа Луганской Народной Республики". По словам Игоря Кобзева, эта награда - всем жителям региона, которые помогают восстанавливать Кировск, собирают и отправляют гуманитарную помощь жителям города.
Бабушки-ветераны из Перми связали для бойцов СВО более 500 пар носков