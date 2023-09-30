https://ria.ru/20230930/dorogi-1899614253.html

Дороги в Москве промоют с шампунем в рамках подготовки к зиме

Дороги в Москве промоют с шампунем в рамках подготовки к зиме - РИА Новости, 30.09.2023

Дороги в Москве промоют с шампунем в рамках подготовки к зиме

Все столичные дороги и тротуары в субботу, 30 сентября, промоют специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T12:16

2023-09-30T12:16

2023-09-30T12:16

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Все столичные дороги и тротуары в субботу, 30 сентября, промоют специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно осенью и весной проводим промывки дорог со специальным шампунем, который помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - отметил он. Заммэра подчеркнул, что в недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб. "Моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. После промывки с шампунем будет проведена обычная мойка водой", - добавил Бирюков.

https://ria.ru/20230926/blagoustroystvo-1898747211.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы