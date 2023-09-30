https://ria.ru/20230930/dorogi-1899614253.html
Дороги в Москве промоют с шампунем в рамках подготовки к зиме
Дороги в Москве промоют с шампунем в рамках подготовки к зиме - РИА Новости, 30.09.2023
Дороги в Москве промоют с шампунем в рамках подготовки к зиме
Все столичные дороги и тротуары в субботу, 30 сентября, промоют специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T12:16
2023-09-30T12:16
2023-09-30T12:16
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Все столичные дороги и тротуары в субботу, 30 сентября, промоют специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно осенью и весной проводим промывки дорог со специальным шампунем, который помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - отметил он. Заммэра подчеркнул, что в недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб. "Моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. После промывки с шампунем будет проведена обычная мойка водой", - добавил Бирюков.
https://ria.ru/20230926/blagoustroystvo-1898747211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Дороги в Москве промоют с шампунем в рамках подготовки к зиме
Дороги в Москве в субботу промоют с шампунем в рамках подготовки к зиме
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Все столичные дороги и тротуары в субботу, 30 сентября, промоют специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно осенью и весной проводим промывки дорог со специальным шампунем, который помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - отметил он.
Заммэра подчеркнул, что в недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб.
"Моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. После промывки с шампунем будет проведена обычная мойка водой", - добавил Бирюков
.
Завершено благоустройство возле станции БКЛ "Нагатинский затон" в Москве