https://ria.ru/20230930/boliviya-1899631230.html
Володин поблагодарил коллег из Боливии за отказ в поддержке санкций
Володин поблагодарил коллег из Боливии за отказ в поддержке санкций - РИА Новости, 30.09.2023
Володин поблагодарил коллег из Боливии за отказ в поддержке санкций
Спикер ГД Вячеслав Володин поблагодарил боливийских коллег за то, что южноамериканская страна не поддержала антироссийские санкции. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T15:04
2023-09-30T15:04
2023-09-30T15:04
боливия
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москва
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин поблагодарил боливийских коллег за то, что южноамериканская страна не поддержала антироссийские санкции. В рамках Первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка" в Госдуме состоялась встреча Володина с председателем Палаты сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии Андронико Родригесом Ледесмой. "Боливия не поддержала антироссийские санкции. Мы вместе в ООН и на других международных площадках выступаем за создание многополярного мира и справедливое мироустройство, за отсутствие гегемонии. Только независимая, суверенная страна может планировать свое будущее", - сказал Володин, поблагодарив боливийских коллег за поддержку. Володин отметил, что встреча придаст импульс дальнейшему развитию отношений между парламентами России и Боливии и заложит хорошую основу для сотрудничества двух государств. "Мы со своей стороны сделаем все для развития отношений между нашими странами", - отметил председатель Госдумы. По словам председателя Палаты сенаторов Боливии, "главное направление нашего сотрудничества и работы - это устойчивое развитие". "При содействии Российской Федерации Боливия достигнет новых успехов", - заявил он. Андронико Родригес Ледесма добавил, что Боливия поддерживает РФ, которая "вынуждена давать отпор иностранным силам, пытающимся воздействовать на вашу страну извне". По его словам, Боливия выступает за многополярный мир и социальную справедливость. При этом Володин напомнил, что Россия неизменно руководствуется принципами невмешательства во внутренние дела других государств, уважения и взаимовыгодного сотрудничества. "У каждой страны, ее народа есть свои ценности. И правильно их защищать", - уверен председатель Госдумы. Также Володин и Андронико Родригес Ледесма обсудили расширение взаимодействия на уровне группы дружбы, сотрудничество в сферах образования, энергетики, торговли и других. В Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы проходит Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка". В рамках конференции проходят двусторонние встречи председателя ГД Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона. На конференцию прибыли более 200 участников, в том числе парламентарии из большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты. Они обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки. В пятницу перед участниками конференции выступил Президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20230930/kherson-1899604235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
боливия, россия, москва, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, оон, в мире
Боливия, Россия, Москва, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, ООН, В мире
Володин поблагодарил коллег из Боливии за отказ в поддержке санкций
Володин поблагодарил коллег из Боливии за отказ поддержать санкции против России
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин поблагодарил боливийских коллег за то, что южноамериканская страна не поддержала антироссийские санкции.
В рамках Первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка" в Госдуме состоялась встреча Володина с председателем Палаты сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии Андронико Родригесом Ледесмой.
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"Боливия не поддержала антироссийские санкции. Мы вместе в ООН
и на других международных площадках выступаем за создание многополярного мира и справедливое мироустройство, за отсутствие гегемонии. Только независимая, суверенная страна может планировать свое будущее", - сказал Володин, поблагодарив боливийских коллег за поддержку.
Володин отметил, что встреча придаст импульс дальнейшему развитию отношений между парламентами России
и Боливии и заложит хорошую основу для сотрудничества двух государств. "Мы со своей стороны сделаем все для развития отношений между нашими странами", - отметил председатель Госдумы.
По словам председателя Палаты сенаторов Боливии, "главное направление нашего сотрудничества и работы - это устойчивое развитие". "При содействии Российской Федерации Боливия достигнет новых успехов", - заявил он. Андронико Родригес Ледесма добавил, что Боливия поддерживает РФ, которая "вынуждена давать отпор иностранным силам, пытающимся воздействовать на вашу страну извне". По его словам, Боливия выступает за многополярный мир и социальную справедливость.
При этом Володин напомнил, что Россия неизменно руководствуется принципами невмешательства во внутренние дела других государств, уважения и взаимовыгодного сотрудничества. "У каждой страны, ее народа есть свои ценности. И правильно их защищать", - уверен председатель Госдумы.
Также Володин и Андронико Родригес Ледесма обсудили расширение взаимодействия на уровне группы дружбы, сотрудничество в сферах образования, энергетики, торговли и других.
В Москве
с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы проходит Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка". В рамках конференции проходят двусторонние встречи председателя ГД Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона. На конференцию прибыли более 200 участников, в том числе парламентарии из большинства стран Латинской Америки
и Карибского бассейна
, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты. Они обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.
В пятницу перед участниками конференции выступил Президент России Владимир Путин
.
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