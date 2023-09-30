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Шольц заявил, что в ФРГ стремится слишком много беженцев - РИА Новости, 30.09.2023
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14:58 30.09.2023 (обновлено: 15:42 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/bezhentsy-1899630570.html
Шольц заявил, что в ФРГ стремится слишком много беженцев
Шольц заявил, что в ФРГ стремится слишком много беженцев - РИА Новости, 30.09.2023
Шольц заявил, что в ФРГ стремится слишком много беженцев
В Германию стремится слишком большое количество беженцев, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:58
2023-09-30T15:42
в мире
германия
олаф шольц
евросоюз
европа
австрия
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БЕРЛИН, 30 сен — РИА Новости. В Германию стремится слишком большое количество беженцев, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).&quot;Так не может продолжаться дальше: более 70 процентов всех прибывающих в Германию беженцев раньше не были зарегистрированы, хотя практически все они побывали в одной из стран ЕС&quot;, — уточнил он.Из-за этого Германия поддерживает защиту внешних границ Европы и планы ЕС о проведении регистрации в тех странах, куда прибывают беженцы. Сейчас Берлин уже ввел дополнительные меры по охране границ с Австрией, а также достиг договоренностей о совместном контроле границ со Швейцарией и Чехией, уточнил Шольц.Кроме того, политик упомянул Польшу, которая, по его словам, должна позаботиться, чтобы трудовые визы больше не продавались в ее диппредставительствах и мигранты не попадали в конечном итоге в Германию. "Вот почему мы ужесточили контроль на границе с Польшей", — подчеркнул канцлер.Он также отметил, что если уже прибывшим в ФРГ мигрантам отклоняют запрос о предоставлении убежища, то им придется снова покинуть страну.
https://ria.ru/20230929/bezhentsy-1899382445.html
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в мире, германия, олаф шольц, евросоюз, европа, австрия
В мире, Германия, Олаф Шольц, Евросоюз, Европа, Австрия
Шольц заявил, что в ФРГ стремится слишком много беженцев

Шольц: в ФРГ стремится слишком много беженцев, необходим контроль на границах ЕС

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 сен — РИА Новости. В Германию стремится слишком большое количество беженцев, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
«

"Так не может продолжаться дальше: более 70 процентов всех прибывающих в Германию беженцев раньше не были зарегистрированы, хотя практически все они побывали в одной из стран ЕС", — уточнил он.

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Из-за этого Германия поддерживает защиту внешних границ Европы и планы ЕС о проведении регистрации в тех странах, куда прибывают беженцы. Сейчас Берлин уже ввел дополнительные меры по охране границ с Австрией, а также достиг договоренностей о совместном контроле границ со Швейцарией и Чехией, уточнил Шольц.
Кроме того, политик упомянул Польшу, которая, по его словам, должна позаботиться, чтобы трудовые визы больше не продавались в ее диппредставительствах и мигранты не попадали в конечном итоге в Германию.
"Вот почему мы ужесточили контроль на границе с Польшей", — подчеркнул канцлер.
Он также отметил, что если уже прибывшим в ФРГ мигрантам отклоняют запрос о предоставлении убежища, то им придется снова покинуть страну.
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