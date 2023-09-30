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Шольц заявил, что в ФРГ стремится слишком много беженцев

Шольц заявил, что в ФРГ стремится слишком много беженцев - РИА Новости, 30.09.2023

Шольц заявил, что в ФРГ стремится слишком много беженцев

В Германию стремится слишком большое количество беженцев, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T14:58

2023-09-30T14:58

2023-09-30T15:42

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олаф шольц

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БЕРЛИН, 30 сен — РИА Новости. В Германию стремится слишком большое количество беженцев, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)."Так не может продолжаться дальше: более 70 процентов всех прибывающих в Германию беженцев раньше не были зарегистрированы, хотя практически все они побывали в одной из стран ЕС", — уточнил он.Из-за этого Германия поддерживает защиту внешних границ Европы и планы ЕС о проведении регистрации в тех странах, куда прибывают беженцы. Сейчас Берлин уже ввел дополнительные меры по охране границ с Австрией, а также достиг договоренностей о совместном контроле границ со Швейцарией и Чехией, уточнил Шольц.Кроме того, политик упомянул Польшу, которая, по его словам, должна позаботиться, чтобы трудовые визы больше не продавались в ее диппредставительствах и мигранты не попадали в конечном итоге в Германию. "Вот почему мы ужесточили контроль на границе с Польшей", — подчеркнул канцлер.Он также отметил, что если уже прибывшим в ФРГ мигрантам отклоняют запрос о предоставлении убежища, то им придется снова покинуть страну.

https://ria.ru/20230929/bezhentsy-1899382445.html

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германия

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в мире, германия, олаф шольц, евросоюз, европа, австрия