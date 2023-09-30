https://ria.ru/20230930/bezhentsy-1899630570.html
Шольц заявил, что в ФРГ стремится слишком много беженцев
Шольц заявил, что в ФРГ стремится слишком много беженцев - РИА Новости, 30.09.2023
Шольц заявил, что в ФРГ стремится слишком много беженцев
В Германию стремится слишком большое количество беженцев, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:58
2023-09-30T14:58
2023-09-30T15:42
в мире
германия
олаф шольц
евросоюз
европа
австрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895819495_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_ced4a947402aa48a1da4e8fa3fdc86b1.jpg
БЕРЛИН, 30 сен — РИА Новости. В Германию стремится слишком большое количество беженцев, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)."Так не может продолжаться дальше: более 70 процентов всех прибывающих в Германию беженцев раньше не были зарегистрированы, хотя практически все они побывали в одной из стран ЕС", — уточнил он.Из-за этого Германия поддерживает защиту внешних границ Европы и планы ЕС о проведении регистрации в тех странах, куда прибывают беженцы. Сейчас Берлин уже ввел дополнительные меры по охране границ с Австрией, а также достиг договоренностей о совместном контроле границ со Швейцарией и Чехией, уточнил Шольц.Кроме того, политик упомянул Польшу, которая, по его словам, должна позаботиться, чтобы трудовые визы больше не продавались в ее диппредставительствах и мигранты не попадали в конечном итоге в Германию. "Вот почему мы ужесточили контроль на границе с Польшей", — подчеркнул канцлер.Он также отметил, что если уже прибывшим в ФРГ мигрантам отклоняют запрос о предоставлении убежища, то им придется снова покинуть страну.
https://ria.ru/20230929/bezhentsy-1899382445.html
https://ria.ru/20230919/bezhentsy-1897289449.html
германия
европа
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895819495_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_bd333111d007af7ac5a827ee280a2e3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, олаф шольц, евросоюз, европа, австрия
В мире, Германия, Олаф Шольц, Евросоюз, Европа, Австрия
Шольц заявил, что в ФРГ стремится слишком много беженцев
Шольц: в ФРГ стремится слишком много беженцев, необходим контроль на границах ЕС