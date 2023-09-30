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Китай сократил продажи беспилотников Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2023
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19:01 30.09.2023 (обновлено: 20:45 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/bespilotniki-1899659613.html
Китай сократил продажи беспилотников Украине, пишут СМИ
Китай сократил продажи беспилотников Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2023
Китай сократил продажи беспилотников Украине, пишут СМИ
Китайские компании сократили продажи беспилотников и их комплектующих Украине, пишет американская газета The New York Times. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T19:01
2023-09-30T20:45
технологии
украина
россия
китай
сергей лавров
сергей боев
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Китайские компании сократили продажи беспилотников и их комплектующих Украине, пишет американская газета The New York Times. В статье уточняется, что Пекин с 1 сентября ввел экспортный контроль в отношении ряда оборудования, связанного с БПЛА, а также некоторых дронов. &quot;В последние месяцы китайские компании сократили продажи беспилотников и комплектующих украинцам. &lt;...&gt; Некоторые украинцы были вынуждены выпрашивать, одалживать и провозить контрабандой то, что необходимо, чтобы компенсировать гаджеты, сбитые в воздухе&quot;, — говорится в сообщении издания со ссылкой на торговые данные и интервью с украинскими производителями беспилотников.Как отмечается, экспортный контроль Китая может усугубить проблемы украинской цепочки поставок в преддверии зимы. Ранее The New York Times сообщала, что Украина разрабатывает около шести моделей беспилотников с большой дальностью полета, в том числе способных пролететь более тысячи километров.В июне заместитель министра стратегической промышленности Украины Сергей Боев заявлял, что Киев ведет переговоры с западными производителями оружия о налаживании производства на Украине вооружений, в том числе беспилотников, и может в ближайшие месяцы подписать контракты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230930/abrams-1899580426.html
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технологии, украина, россия, китай, сергей лавров, сергей боев, дмитрий песков, нато
Технологии, Украина, Россия, Китай, Сергей Лавров, Сергей Боев, Дмитрий Песков, НАТО
Китай сократил продажи беспилотников Украине, пишут СМИ

NYT: китайские компании сократили продажи беспилотников и комплектующих Украине

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Китайские компании сократили продажи беспилотников и их комплектующих Украине, пишет американская газета The New York Times.
В статье уточняется, что Пекин с 1 сентября ввел экспортный контроль в отношении ряда оборудования, связанного с БПЛА, а также некоторых дронов.
«

"В последние месяцы китайские компании сократили продажи беспилотников и комплектующих украинцам. <...> Некоторые украинцы были вынуждены выпрашивать, одалживать и провозить контрабандой то, что необходимо, чтобы компенсировать гаджеты, сбитые в воздухе", — говорится в сообщении издания со ссылкой на торговые данные и интервью с украинскими производителями беспилотников.

Как отмечается, экспортный контроль Китая может усугубить проблемы украинской цепочки поставок в преддверии зимы.
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Вчера, 03:10
Ранее The New York Times сообщала, что Украина разрабатывает около шести моделей беспилотников с большой дальностью полета, в том числе способных пролететь более тысячи километров.
В июне заместитель министра стратегической промышленности Украины Сергей Боев заявлял, что Киев ведет переговоры с западными производителями оружия о налаживании производства на Украине вооружений, в том числе беспилотников, и может в ближайшие месяцы подписать контракты.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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