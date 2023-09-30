Китай сократил продажи беспилотников Украине, пишут СМИ
NYT: китайские компании сократили продажи беспилотников и комплектующих Украине
© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Китайские компании сократили продажи беспилотников и их комплектующих Украине, пишет американская газета The New York Times.
В статье уточняется, что Пекин с 1 сентября ввел экспортный контроль в отношении ряда оборудования, связанного с БПЛА, а также некоторых дронов.
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"В последние месяцы китайские компании сократили продажи беспилотников и комплектующих украинцам. <...> Некоторые украинцы были вынуждены выпрашивать, одалживать и провозить контрабандой то, что необходимо, чтобы компенсировать гаджеты, сбитые в воздухе", — говорится в сообщении издания со ссылкой на торговые данные и интервью с украинскими производителями беспилотников.
Как отмечается, экспортный контроль Китая может усугубить проблемы украинской цепочки поставок в преддверии зимы.
Ранее The New York Times сообщала, что Украина разрабатывает около шести моделей беспилотников с большой дальностью полета, в том числе способных пролететь более тысячи километров.
В июне заместитель министра стратегической промышленности Украины Сергей Боев заявлял, что Киев ведет переговоры с западными производителями оружия о налаживании производства на Украине вооружений, в том числе беспилотников, и может в ближайшие месяцы подписать контракты.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.