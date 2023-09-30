https://ria.ru/20230930/bayden-1899655970.html

Байден назвал попытки устроить шатдаун в США неприемлемыми

Байден назвал попытки устроить шатдаун в США неприемлемыми - РИА Новости, 30.09.2023

Байден назвал попытки устроить шатдаун в США неприемлемыми

Президент США Джо Байден назвал "неприемлемой" ситуацию, при которой представители обеих политических партий в Конгрессе не в состоянии преодолеть разногласия,... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T18:21

2023-09-30T18:21

2023-09-30T18:21

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал "неприемлемой" ситуацию, при которой представители обеих политических партий в Конгрессе не в состоянии преодолеть разногласия, из-за чего страна оказалась на пороге наступления шатдауна. Об этом он написал в своем официальном аккаунте в соцсети X."Сейчас в Конгрессе присутствуют люди, которые сеют столько разногласий, что готовы сегодня вечером прекратить работу правительства. Это неприемлемо", - написал Байден.При этом заявление главы государства вызвало неоднозначную реакцию среди остальных пользователей. Некоторые из них высказались в поддержку Байдена, открыто обвинив Конгресс в создании угрозы работе властей "из-за мелких политических дрязг". Ряд других при этом с благодарностью отметили, что среди законодателей "остались те, кто ставит интересы США на первое, а не на последнее место". "Никто не посеял больше разногласий, чем ты сам", - написал один из критически настроенных к Байдену пользователей, комментируя его заявление. Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, уже с 1 октября будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск. При этом в правительстве США ранее признали, что возможный шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны.

https://ria.ru/20230930/shatdaun-1899627542.html

https://ria.ru/20230929/biden-1899558915.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, сша