В конгрессе США разоблачили истинное отношение Байдена к Украине
Конгрессвумен Грин: Байден больше переживает за Украину, чем за американцев
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Конгресса о предотвращении дефолта
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Конгресса о предотвращении дефолта. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президента США Джо Байдена больше беспокоит судьба Украины, чем собственной страны, написала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин в соцсети X.
"Джо Байден и сенат заявили, что проект отсрочки шатдауна (приостановки работы правительства. — Прим. ред.), по которому мы голосовали сегодня в конгрессе, изначально был дохлым номером. Это потому, что Вашингтон больше беспокоится об Украине, чем об американском народе", — написала Грин.
Она добавила, что США "не продвинутся далеко", пока американский лидер не начнет заботиться о своем собственной нации, финансировать правительство и решать кризисную ситуацию на границе с Мексикой.
Марджори Тейлор Грин неоднократно выступала против поддержки Украины. Она также отмечала, что администрация Байдена обращает слишком много внимания на нужды Киева, не замечая внутренних проблем США.
У конгресса США и американской администрации остается последний рабочий день, чтобы договориться хотя бы о краткосрочном бюджете федерального правительства на новый финансовый год для предотвращения грядущего шатдауна, который, по словам Байдена, обернется катастрофическими последствиями. Признаков консенсуса между республиканцами в Капитолии и демократами в Белом доме по-прежнему не видно.