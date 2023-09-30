https://ria.ru/20230930/bayden-1899584543.html

В конгрессе США разоблачили истинное отношение Байдена к Украине

В конгрессе США разоблачили истинное отношение Байдена к Украине - РИА Новости, 30.09.2023

В конгрессе США разоблачили истинное отношение Байдена к Украине

Президента США Джо Байдена больше беспокоит судьба Украины, чем собственной страны, написала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин в соцсети X. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T06:16

2023-09-30T06:16

2023-09-30T06:16

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конгресс сша

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президента США Джо Байдена больше беспокоит судьба Украины, чем собственной страны, написала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин в соцсети X."Джо Байден и сенат заявили, что проект отсрочки шатдауна (приостановки работы правительства. — Прим. ред.), по которому мы голосовали сегодня в конгрессе, изначально был дохлым номером. Это потому, что Вашингтон больше беспокоится об Украине, чем об американском народе", — написала Грин.Она добавила, что США "не продвинутся далеко", пока американский лидер не начнет заботиться о своем собственной нации, финансировать правительство и решать кризисную ситуацию на границе с Мексикой.Марджори Тейлор Грин неоднократно выступала против поддержки Украины. Она также отмечала, что администрация Байдена обращает слишком много внимания на нужды Киева, не замечая внутренних проблем США.У конгресса США и американской администрации остается последний рабочий день, чтобы договориться хотя бы о краткосрочном бюджете федерального правительства на новый финансовый год для предотвращения грядущего шатдауна, который, по словам Байдена, обернется катастрофическими последствиями. Признаков консенсуса между республиканцами в Капитолии и демократами в Белом доме по-прежнему не видно.

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