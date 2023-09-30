https://ria.ru/20230930/alekseenko-1899509451.html

Андрей Алексеенко: РФ уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина

Андрей Алексеенко: РФ уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина - РИА Новости, 30.09.2023

Андрей Алексеенко: РФ уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина

Херсонская область спустя год после вхождения в состав России может продемонстрировать результаты социально-экономического развития, несмотря на постоянные... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T12:00

2023-09-30T12:00

2023-09-30T12:00

херсонская область

андрей алексеенко

россия

краснодарский край

владимир сальдо

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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Херсонская область спустя год после вхождения в состав России может продемонстрировать результаты социально-экономического развития, несмотря на постоянные обстрелы и последствия теракта на Каховской ГЭС, уверен председатель правительства региона Андрей Алексеенко. В интервью РИА Новости в годовщину референдума он рассказал, что изменилось за это время, с какими проблемами столкнулись власти, и какой область должна стать через десять лет.– Андрей Анатольевич, каким был первый год пребывания Херсонской области в составе России?– Главное, что Херсонская область вернулась домой, в Россию. А вот прошедший год, конечно, не мог быть да и не был простым. И причин тому несколько. Мы пережили разрушительное наводнение после теракта нацистов на Каховской ГЭС. Не прекращались даже на день обстрелы и боевые действия на Днепре. Тем не менее даже в таких условиях нам есть, о чем говорить в плане социально-экономического развития области в этом году.– О каких достижениях идет речь?– Прежде всего по поручению президента России разработана и принята большая программа социально-экономического развития региона на годы вперед. Часть мероприятий в ней будут реализована совместно с правительством России, а часть – собственные мероприятия федеральных министерств по развитию конкретных отраслей нашей экономики.– На что нацелена программа развития региона?– Программа касается всего: от социальной поддержки людей, которая беспрецедентна даже для новых регионов, до строительства дорог. Надо сказать, что таких масштабов строительства и капремонта автомобильных дорог, школ, больниц, коммунальной инфраструктуры Херсонская область не знала с советских времен. За этот год Россия вложила в Херсонскую область больше, чем украинский режим за все три прошедших десятилетия.– Что уже удалось построить?– Завершен первый этап программы комплексного ремонта главных улиц наших райцентров. Так, 32 улицы получили не просто новый асфальт, сделано все: тротуары в плитке, остановки общественного транспорта, бордюры. И это только начало глобальных преобразований. По поручению губернатора региона Владимира Сальдо до конца года комплексный ремонт пройдут еще 23 улицы. Параллельно идет капремонт федеральной трассы Мелитополь-Джанкой. И мы получили, спасибо за поддержку, три миллиарда рублей от "Росавтодора" на ремонт нескольких важнейших участков областных дорог. Если быть точным – это 164 километров наших самых востребованных трасс, включая альтернативные маршруты на Крым и мосты через каналы. Одновременно занялись самыми близкими людям дорогами – сельскими грунтовыми и гравийными.– А каково было состояние дорог в целом?– Не могу сказать, когда до них доходили руки раньше, но во многих местах обочины просто заросли лесом. За этот год приведем в порядок сразу 500 километров таких дорог – грейдируем, отсыпаем инертными материалами, чистим обочины. Массово начали латать и местные асфальтовые – дорогами называть многие язык не поворачивается просто. Яма на яме, причем многие глубиной по колено, так что люди вынуждены объезжать полями. Оперативно сделать все полностью физически невозможно. Поэтому начали с массового ямочного ремонта. Для этого пришлось запустить отдельный асфальтобетонный завод.– Как обстоят дела в регионе со школами и больницами?– В программу капремонта вошли 17 школ – их делают наши регионы-шефы. Спасибо им. Еще 40 школ включены в федеральную программу. Капитально ремонтируются также две главные больницы области – в Геническе и Скадовске. А всего в программу капремонта войдут восемь наших медучреждений.Кроме строительной части, полным ходом идет и модернизация как образования, так и здравоохранения области. Современное оборудование для диагностики и лечения – 609 единиц только в этом году, в том числе лабораторного. Учебно-методические комплексы, компьютерные классы и лаборатории по химии, физике, биологии, робототехнике. Не говоря уже про учебники и пособия. Все это становится доступным для жителей области, причем не только в городах, но и на селе.– Как Херсонская область справилась с наводнением после подрыва Каховской ГЭС?– Нам удалось в сжатые сроки справиться с ЧС такого масштаба – 23 тысячи домов в трех районах ушли под воду, причем до семи-девяти метров в отдельных местах, это тоже серьезно, согласитесь. Удалось минимизировать потери и восстановить системы жизнеобеспечения. Не допустить эпидемий среди людей и животных, несмотря на летнюю жару и затопление почти всех источников воды. И, конечно, помочь людям – сначала в рамках спасательной операции, а затем выплаты, оформление жилищных сертификатов и так далее. Все, что необходимо для возвращения к нормальной жизни. Огромное спасибо за помощь всем, кто внес свой вклад в ликвидацию последствий наводнения, был с нами с первого и до последнего дня: правительству России, непосредственно Минстрою и МЧС, Крыму и нашим регионам-шефам, волонтерам и общественным организациям.– Мешают ли региону развиваться санкции?– Давайте на цифрах. В этом году область вышла на 15% рост промышленного производства. Собран хороший урожай – 1,5 миллиона тонн зерновых, несмотря на практически полное отсутствие полива еще до подрыва Каховской ГЭС. Все это объективные экономические показатели, которые лучше всего отвечают на вопрос о влиянии санкций.– Как воспринимаете отказ Запада признать российский статус области?– Что касается "непризнания", идущему вперед каравану нет дела до лая чужих собак, даже если он очень громкий.– Какой видите Херсонскую область через пять-десять лет?– Помните, в начале прошлого века премьер Столыпин мудро сказал, что России нужно 20 лет спокойного развития – и вы ее не узнаете. Так и сейчас. Как только настанет мир, в Херсонской области начнется совсем другая жизнь. У региона есть все, чтобы сделать рывок в развитии экономики, инфраструктуры и, как следствие, в качестве жизни людей. Только пригодных для обустройства пляжей свободных морских берегов у нас, по некоторым оценкам, как у Крыма и Краснодарского края вместе взятых. Не сомневаюсь, в течение считанных лет они будут обустроены, появятся дороги, гостиницы, другая курортная инфраструктура.– Какие еще возможности есть у региона?– Развитие современного высокопроизводительного сельского хозяйства. Причем мы ставим перед собой цель развития глубокой переработки своего сырья на месте, чтобы максимум рабочих мест и добавленной стоимости, налогов оставались в области и работали на херсонцев. Для этого расширяем перечень видов господдержки аграрного производства. В этом году наши сельхозпроизводители уже оформили почти в четыре раза больше субсидий, чем в прошлом, – 535 миллионов рублей. Безусловно, Херсонская область будет развиваться и как промышленный регион, важный логистический узел на юге страны. А все вместе это означает высокий уровень и качество жизни. Пройдет всего несколько лет, и привлекательность региона для жизни вырастет настолько, что сюда будут стремиться как в Краснодарский край. Абсолютно в этом уверен. И это прекрасно – растущей экономике потребуется много квалифицированных специалистов. Но первую скрипку все равно играть херсонцам. Людям, для которых эта земля – родная. Им жить здесь и развивать Херсонскую область.

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https://realty.ria.ru/20230907/razvitie-1894732353.html

https://ria.ru/20230901/shkoly-1893642864.html

https://ria.ru/20230831/kakhovskaya_ges-1893295305.html

https://ria.ru/20230925/pamyatniki-1898582178.html

https://ria.ru/20230929/pensii-1899339590.html

херсонская область

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краснодарский край

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Алёна Пава

херсонская область , андрей алексеенко, россия, краснодарский край, владимир сальдо, федеральное дорожное агентство (росавтодор), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), интервью