Бжания назвал размер экономического ущерба Абхазии от войны с Грузией
Бжания: ущерб Абхазии от войны с Грузией составил более 11 миллиардов долларов
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкИзбранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания во время пресс-конференции
© Sputnik / Томас Тхайцук
Избранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания во время пресс-конференции. Архивное фото
СУХУМ, 30 сен - РИА Новости. Экономический ущерб Абхазии от войны с Грузией составил более 11 миллиардов долларов, заявил абхазский лидер Аслан Бжания во время праздничного парада в честь 30-й годовщины победы.
В субботу Абхазия отмечает 30-летие победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов.
В военном праздничном параде приняли участие 1,7 тысячи военных.
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"В результате войны экономике и инфраструктуре Абхазии был нанесён колоссальный ущерб - были разрушены объекты социальной инфраструктуры, предприятия, курортные объекты, коммуникации, жилой фонд. Экономический ущерб, нанесенный Абхазии составил свыше 11 миллиардов долларов США. В войне погибли порядка трех тысяч бойцов и командиров Вооруженных сил Абхазии, существенными были потери среди мирных жителей", - сказал он.
По его словам, "террору подверглись не только абхазы, но и представители других национальностей, проживающих в Абхазии".
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"Опьяненные властью оружия, ослепленные ненавистью, отравленные идеологией крайнего национализма, захватчики стремились стереть с лица Земли все, что связано с историей и культурой абхазского народа. Ими были разграблены музеи, театры, научные учреждения, взорваны памятники, сожжен государственный архив с ценными историческими документами", - отметил президент, подчеркнув, что это было целенаправленное движение на уничтожение целого народа, включая его историко-культурное, духовное и материальное наследие. "Спустя 30 лет после войны никто в Грузии так и не понес наказания за совершенные преступления", - сказал он.
Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более двух тысяч человек с абхазской стороны. Около двухсот пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результат не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.