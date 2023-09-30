https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899630123.html

Бжания назвал размер экономического ущерба Абхазии от войны с Грузией

Бжания назвал размер экономического ущерба Абхазии от войны с Грузией - РИА Новости, 30.09.2023

Бжания назвал размер экономического ущерба Абхазии от войны с Грузией

Экономический ущерб Абхазии от войны с Грузией составил более 11 миллиардов долларов, заявил абхазский лидер Аслан Бжания во время праздничного парада в честь... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T14:51

2023-09-30T14:51

2023-09-30T14:53

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СУХУМ, 30 сен - РИА Новости. Экономический ущерб Абхазии от войны с Грузией составил более 11 миллиардов долларов, заявил абхазский лидер Аслан Бжания во время праздничного парада в честь 30-й годовщины победы. В субботу Абхазия отмечает 30-летие победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов. В военном праздничном параде приняли участие 1,7 тысячи военных. "В результате войны экономике и инфраструктуре Абхазии был нанесён колоссальный ущерб - были разрушены объекты социальной инфраструктуры, предприятия, курортные объекты, коммуникации, жилой фонд. Экономический ущерб, нанесенный Абхазии составил свыше 11 миллиардов долларов США. В войне погибли порядка трех тысяч бойцов и командиров Вооруженных сил Абхазии, существенными были потери среди мирных жителей", - сказал он. По его словам, "террору подверглись не только абхазы, но и представители других национальностей, проживающих в Абхазии". "Опьяненные властью оружия, ослепленные ненавистью, отравленные идеологией крайнего национализма, захватчики стремились стереть с лица Земли все, что связано с историей и культурой абхазского народа. Ими были разграблены музеи, театры, научные учреждения, взорваны памятники, сожжен государственный архив с ценными историческими документами", - отметил президент, подчеркнув, что это было целенаправленное движение на уничтожение целого народа, включая его историко-культурное, духовное и материальное наследие. "Спустя 30 лет после войны никто в Грузии так и не понес наказания за совершенные преступления", - сказал он. Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более двух тысяч человек с абхазской стороны. Около двухсот пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результат не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

https://radiosputnik.ria.ru/20230929/abkhaziya-1899548119.html

https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899613402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, абхазия, грузия, сша, аслан бжания