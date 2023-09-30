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Абхазия надеется на полеты российских авиакомпаний в Сухум - РИА Новости, 30.09.2023
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09:57 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899600204.html
Абхазия надеется на полеты российских авиакомпаний в Сухум
Абхазия надеется на полеты российских авиакомпаний в Сухум - РИА Новости, 30.09.2023
Абхазия надеется на полеты российских авиакомпаний в Сухум
В Абхазии не рассчитывают на получение международного кода для аэропорта Сухума, но надеются на полеты российских авиакомпаний, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T09:57
2023-09-30T09:57
абхазия
сухум
россия
сергей шамба
международная организация гражданской авиации
в мире
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СУХУМ, 30 сен – РИА Новости. В Абхазии не рассчитывают на получение международного кода для аэропорта Сухума, но надеются на полеты российских авиакомпаний, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба. Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до своего закрытия в 1993 году мог принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить воздушную гавань и начать полеты. Ранее озвучивались оценки властей республики, что аэропорт может начать принимать первые рейсы в 2025 году. "ИКАО - это международная организация, которая находится под влиянием западных сил, и надежда на то, что она может дать в ближайшее время международный код для нашего аэропорта, маловероятна. Поэтому мы надеемся на то, что рейсы будут совершать российские авиакомпании, и на данном этапе этого вполне достаточно", - сказал Шамба. В июне Абхазия и Россия подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение об осуществлении инвестпроекта по возобновлению деятельности сухумского аэропорта. В конце июля парламент Абхазии ратифицировал во втором и окончательном чтении российско-абхазское соглашение по возобновлению работы этого аэропорта. В начале сентября министерство экономики Абхазии объявило о приеме заявок от российских инвесторов на реконструкцию этого объекта. Ранее министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила, что аэродром и аэродромная структура сохраняют за собой статус объектов государственной собственности и будут только в пользовании, аренде инвестора.
https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899581572.html
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абхазия, сухум, россия, сергей шамба, международная организация гражданской авиации, в мире
Абхазия, Сухум, Россия, Сергей Шамба, Международная организация гражданской авиации, В мире
Абхазия надеется на полеты российских авиакомпаний в Сухум

В Абхазии не рассчитывают на получение международного кода для аэропорта Сухума

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на Сухум
Вид на Сухум - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СУХУМ, 30 сен – РИА Новости. В Абхазии не рассчитывают на получение международного кода для аэропорта Сухума, но надеются на полеты российских авиакомпаний, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба.
Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до своего закрытия в 1993 году мог принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить воздушную гавань и начать полеты. Ранее озвучивались оценки властей республики, что аэропорт может начать принимать первые рейсы в 2025 году.
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"ИКАО - это международная организация, которая находится под влиянием западных сил, и надежда на то, что она может дать в ближайшее время международный код для нашего аэропорта, маловероятна. Поэтому мы надеемся на то, что рейсы будут совершать российские авиакомпании, и на данном этапе этого вполне достаточно", - сказал Шамба.
В июне Абхазия и Россия подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение об осуществлении инвестпроекта по возобновлению деятельности сухумского аэропорта. В конце июля парламент Абхазии ратифицировал во втором и окончательном чтении российско-абхазское соглашение по возобновлению работы этого аэропорта. В начале сентября министерство экономики Абхазии объявило о приеме заявок от российских инвесторов на реконструкцию этого объекта.
Ранее министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила, что аэродром и аэродромная структура сохраняют за собой статус объектов государственной собственности и будут только в пользовании, аренде инвестора.
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АбхазияСухумРоссияСергей ШамбаМеждународная организация гражданской авиацииВ мире
 
 
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