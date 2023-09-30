Абхазия надеется на полеты российских авиакомпаний в Сухум
В Абхазии не рассчитывают на получение международного кода для аэропорта Сухума
Вид на Сухум. Архивное фото
СУХУМ, 30 сен – РИА Новости. В Абхазии не рассчитывают на получение международного кода для аэропорта Сухума, но надеются на полеты российских авиакомпаний, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба.
Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до своего закрытия в 1993 году мог принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить воздушную гавань и начать полеты. Ранее озвучивались оценки властей республики, что аэропорт может начать принимать первые рейсы в 2025 году.
"ИКАО - это международная организация, которая находится под влиянием западных сил, и надежда на то, что она может дать в ближайшее время международный код для нашего аэропорта, маловероятна. Поэтому мы надеемся на то, что рейсы будут совершать российские авиакомпании, и на данном этапе этого вполне достаточно", - сказал Шамба.
В июне Абхазия и Россия подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение об осуществлении инвестпроекта по возобновлению деятельности сухумского аэропорта. В конце июля парламент Абхазии ратифицировал во втором и окончательном чтении российско-абхазское соглашение по возобновлению работы этого аэропорта. В начале сентября министерство экономики Абхазии объявило о приеме заявок от российских инвесторов на реконструкцию этого объекта.
Ранее министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила, что аэродром и аэродромная структура сохраняют за собой статус объектов государственной собственности и будут только в пользовании, аренде инвестора.