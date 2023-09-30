https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899594457.html
Путин поздравил Абхазию с Днем победы и независимости
Путин поздравил Абхазию с Днем победы и независимости - РИА Новости, 30.09.2023
Путин поздравил Абхазию с Днем победы и независимости
Днем победы и независимости, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T09:08
2023-09-30T09:08
2023-09-30T12:29
абхазия
россия
в мире
владимир путин
грузия
аслан бжания
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил своего абхазского коллегу Аслана Бжанию с национальным праздником республики — Днем победы и независимости, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля."Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Абхазия — Дня победы и независимости. Тридцать лет назад абхазский народ в упорной борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь", — отметил глава государства.Как добавил президент, Россия намерена и дальше оказывать всемерное содействие властям и народу Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также обеспечении национальной безопасности.Кроме того, как подчеркнул Путин, отношения между странами развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства, а дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей на всех направлениях отвечает их общим интересам."Желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам — мира и процветания", — заключил он.Тридцатого сентября Абхазия отмечает 30-ю годовщину победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов.Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии их обстреляли местные ополченцы. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского Минобороны, со стороны республики в войне погибли более двух тысяч человек, около двухсот пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта не принесли результата. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Российские власти не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899587982.html
https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899581572.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, в мире, владимир путин, грузия, аслан бжания
Абхазия, Россия, В мире, Владимир Путин, Грузия, Аслан Бжания
Путин поздравил Абхазию с Днем победы и независимости
Путин поздравил главу Абхазии Аслана Бжанию с Днем победы и независимости
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил своего абхазского коллегу Аслана Бжанию с национальным праздником республики —
Днем победы и независимости, соответствующую телеграмму
опубликовали на сайте Кремля.
«
"Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Абхазия — Дня победы и независимости. Тридцать лет назад абхазский народ в упорной борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь", — отметил глава государства.
Как добавил президент, Россия намерена и дальше оказывать всемерное содействие властям и народу Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также обеспечении национальной безопасности.
Кроме того, как подчеркнул Путин, отношения между странами развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства, а дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей на всех направлениях отвечает их общим интересам.
В Абхазии допустили участие в Союзном государстве России и Белоруссии
"Желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам — мира и процветания", — заключил он.
Тридцатого сентября Абхазия отмечает 30-ю годовщину победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов.
Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах
Абхазии их обстреляли местные ополченцы. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии
с территории Абхазии. По данным абхазского Минобороны, со стороны республики в войне погибли более двух тысяч человек, около двухсот пропали без вести.
Попытки политического урегулирования конфликта не принесли результата. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.
Москва
26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии
и Абхазии. Российские власти не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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