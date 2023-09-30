https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899594457.html

Путин поздравил Абхазию с Днем победы и независимости

Путин поздравил Абхазию с Днем победы и независимости - РИА Новости, 30.09.2023

Путин поздравил Абхазию с Днем победы и независимости

Днем победы и независимости, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T09:08

2023-09-30T09:08

2023-09-30T12:29

абхазия

россия

в мире

владимир путин

грузия

аслан бжания

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил своего абхазского коллегу Аслана Бжанию с национальным праздником республики — Днем победы и независимости, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля."Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Абхазия — Дня победы и независимости. Тридцать лет назад абхазский народ в упорной борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь", — отметил глава государства.Как добавил президент, Россия намерена и дальше оказывать всемерное содействие властям и народу Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также обеспечении национальной безопасности.Кроме того, как подчеркнул Путин, отношения между странами развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства, а дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей на всех направлениях отвечает их общим интересам."Желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам — мира и процветания", — заключил он.Тридцатого сентября Абхазия отмечает 30-ю годовщину победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов.Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии их обстреляли местные ополченцы. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского Минобороны, со стороны республики в войне погибли более двух тысяч человек, около двухсот пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта не принесли результата. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Российские власти не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899587982.html

https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899581572.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

абхазия, россия, в мире, владимир путин, грузия, аслан бжания