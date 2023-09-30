https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899587982.html
В Абхазии допустили участие в Союзном государстве России и Белоруссии
В Абхазии допустили участие в Союзном государстве России и Белоруссии - РИА Новости, 30.09.2023
В Абхазии допустили участие в Союзном государстве России и Белоруссии
Участие Абхазии в Союзном государстве России и Белоруссии возможно, но нужно идти по пути установления отношений с Минском, сказал РИА Новости секретарь Совбеза РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T07:36
2023-09-30T07:36
2023-09-30T07:36
абхазия
белоруссия
россия
сергей шамба
александр лукашенко
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СУХУМ, 30 сен – РИА Новости. Участие Абхазии в Союзном государстве России и Белоруссии возможно, но нужно идти по пути установления отношений с Минском, сказал РИА Новости секретарь Совбеза республики Сергей Шамба. "Для того, чтобы между государствами были политические взаимоотношения, нужен интерес с обеих сторон. Поэтому мы хотим начать с экономического сотрудничества. В Белоруссии к Абхазии есть интерес. В Абхазии обсуждаются некоторые белорусские проекты, а наши - в Белоруссии", - подчеркнул Шамба.Белоруссия не признала суверенитет Абхазии. В конце сентября 2022 года белорусский лидер Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с президентом республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. Бжания тогда заявил, что отношения между двумя странами приобретают новый характер. Позже лидеры двух стран обсудили в Минске вопросы двустороннего сотрудничества. Также Бжания заявил, что историческая связь Абхазии и Белоруссии является мощным фундаментом для развития двусторонних отношений.
https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899583752.html
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абхазия, белоруссия, россия, сергей шамба, александр лукашенко, аслан бжания, в мире
Абхазия, Белоруссия, Россия, Сергей Шамба, Александр Лукашенко, Аслан Бжания, В мире
В Абхазии допустили участие в Союзном государстве России и Белоруссии
Секретарь Совбеза Шамба заявил о возможном участии Абхазии в Союзном государстве