Рейтинг@Mail.ru
"Все пошло под откос". В США заговорили о готовящемся ударе по Зеленскому - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 29.09.2023 (обновлено: 19:47 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/zelenskiy-1899486425.html
"Все пошло под откос". В США заговорили о готовящемся ударе по Зеленскому
"Все пошло под откос". В США заговорили о готовящемся ударе по Зеленскому - РИА Новости, 29.09.2023
"Все пошло под откос". В США заговорили о готовящемся ударе по Зеленскому
Западные союзники могут отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского после его провалов, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:04
2023-09-29T19:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
ярослав хунка
скотт риттер
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839373_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ac8fda2b434cce345454a2938ef3c4b.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Западные союзники могут отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского после его провалов, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Думаю, что от Зеленского избавятся, если не в прямом смысле этого слова, то как минимум он исчезнет, а на его место поставят другого человека. Потому что то, что сейчас происходит, — это театр абсурда", — отметил он.По словам военного, речь идет о скандале в канадском парламенте, где глава киевского режима аплодировал бойцу добровольческой дивизии "Галичина" войск СС Ярославу Хунку. Помимо этого, он допустил серьезные ошибки при контрнаступлении ВСУ, фактически раскрыв все свои планы противнику, добавил Риттер.По мнению офицера, Зеленский попросту перестал быть полезным для Запада.На минувшей неделе разразился скандал из-за приглашения в канадский парламент в честь визита президента Украины 98-летнего Ярослава Хунки. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за "ужасную ошибку", а ответственность за произошедшее на себя взял спикер палаты общин Энтони Рота, который уже ушел в отставку.Кроме того, в прошлый четверг издание Punchbowl писало, что спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказался гарантировать главе киевского режима выделение нового пакета помощи на 24 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899262879.html
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899320721.html
украина
сша
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839373_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aa401c141262f3d3f96f9b9e8749b44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, ярослав хунка, скотт риттер, вооруженные силы украины, канада
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Ярослав Хунка, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Канада
"Все пошло под откос". В США заговорили о готовящемся ударе по Зеленскому

Экс-разведчик Риттер: Запад готовится сменить Зеленского на посту президента

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Западные союзники могут отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского после его провалов, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Думаю, что от Зеленского избавятся, если не в прямом смысле этого слова, то как минимум он исчезнет, а на его место поставят другого человека. Потому что то, что сейчас происходит, — это театр абсурда", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
"Ему наплевать". Зеленский подставил верного союзника Украины
Вчера, 08:00
По словам военного, речь идет о скандале в канадском парламенте, где глава киевского режима аплодировал бойцу добровольческой дивизии "Галичина" войск СС Ярославу Хунку. Помимо этого, он допустил серьезные ошибки при контрнаступлении ВСУ, фактически раскрыв все свои планы противнику, добавил Риттер.
По мнению офицера, Зеленский попросту перестал быть полезным для Запада.
На минувшей неделе разразился скандал из-за приглашения в канадский парламент в честь визита президента Украины 98-летнего Ярослава Хунки. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за "ужасную ошибку", а ответственность за произошедшее на себя взял спикер палаты общин Энтони Рота, который уже ушел в отставку.
Кроме того, в прошлый четверг издание Punchbowl писало, что спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказался гарантировать главе киевского режима выделение нового пакета помощи на 24 миллиарда долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
СМИ: США намекнули Зеленскому, что у них заканчивается терпение
28 сентября, 23:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЯрослав ХункаСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала