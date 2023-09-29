https://ria.ru/20230929/zelenskiy-1899486425.html

"Все пошло под откос". В США заговорили о готовящемся ударе по Зеленскому

"Все пошло под откос". В США заговорили о готовящемся ударе по Зеленскому - РИА Новости, 29.09.2023

"Все пошло под откос". В США заговорили о готовящемся ударе по Зеленскому

Западные союзники могут отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского после его провалов, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:04

2023-09-29T16:04

2023-09-29T19:47

специальная военная операция на украине

в мире

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ярослав хунка

скотт риттер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Западные союзники могут отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского после его провалов, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Думаю, что от Зеленского избавятся, если не в прямом смысле этого слова, то как минимум он исчезнет, а на его место поставят другого человека. Потому что то, что сейчас происходит, — это театр абсурда", — отметил он.По словам военного, речь идет о скандале в канадском парламенте, где глава киевского режима аплодировал бойцу добровольческой дивизии "Галичина" войск СС Ярославу Хунку. Помимо этого, он допустил серьезные ошибки при контрнаступлении ВСУ, фактически раскрыв все свои планы противнику, добавил Риттер.По мнению офицера, Зеленский попросту перестал быть полезным для Запада.На минувшей неделе разразился скандал из-за приглашения в канадский парламент в честь визита президента Украины 98-летнего Ярослава Хунки. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за "ужасную ошибку", а ответственность за произошедшее на себя взял спикер палаты общин Энтони Рота, который уже ушел в отставку.Кроме того, в прошлый четверг издание Punchbowl писало, что спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказался гарантировать главе киевского режима выделение нового пакета помощи на 24 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899262879.html

https://ria.ru/20230928/ukraina-1899320721.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, ярослав хунка, скотт риттер, вооруженные силы украины, канада