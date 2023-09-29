https://ria.ru/20230929/zelenskiy-1899325142.html
"Попрошайка номер один". Японцы пришли в ярость от алчности Зеленского
"Попрошайка номер один". Японцы пришли в ярость от алчности Зеленского - РИА Новости, 29.09.2023
"Попрошайка номер один". Японцы пришли в ярость от алчности Зеленского
Зрителей YouTube-канала японского политического обозревателя Юкихисы Оикавы возмутили требования Зеленского выделить Украине деньги на проведение президентских... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T01:54
2023-09-29T01:54
2023-09-29T06:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
япония
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Зрителей YouTube-канала японского политического обозревателя Юкихисы Оикавы возмутили требования Зеленского выделить Украине деньги на проведение президентских выборов."Зеленский — самый настоящий попрошайка номер один в мире", — написал user-dm1tf5ts1j."Верните японцам все кровно заработанное, что они отдали этому хапуге", — потребовал suzukomira3366."А куда делись деньги, которые тебе дали до этого?", — поинтересовался motoakimukasa1496."Почему это другие страны должны заплатить за ваши выборы? В голове не укладывается", — спросил naokichihey9082."Президент Зеленский — пустозвон! Каждый день говорит про деньги, пусть уже расскажет, сколько их у него самого", — предложил user-kb5xi7rr8r.Следующие выборы главы Украины должны пройти в 2024 году. Как заявлял ранее сам Зеленский, проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе сидеть "в окопах".
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898745556.html
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в мире, украина, япония
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Япония