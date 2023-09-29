https://ria.ru/20230929/zaschita-1899389487.html

В Севастополе усилят защиту от воздушных атак

В Севастополе усилят защиту от воздушных атак - РИА Новости, 29.09.2023

В Севастополе усилят защиту от воздушных атак

В Севастополе усилят защиту от возможных новых воздушных атак, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:14

2023-09-29T12:14

2023-09-29T12:14

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. В Севастополе усилят защиту от возможных новых воздушных атак, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24". "Есть надежда, что наше ПВО сделает выводы из этих ситуаций и усилят работу и точно такая работа будет сделана. Сегодня город сосредоточен… Сегодня мы совершенно четко понимаем, как действовать в таких ситуациях", - сказал Развожаев. По его словам, севастопольцы сплотились на фоне внешних угроз, никакой паники в городе нет. "Люди переживают, есть раздражение и злость к противнику", - подчеркнул губернатор. Киев 22 сентября нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне. При этом неделей ранее украинские войска атаковали 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, тогда ПВО перехватило семь ракет.

https://ria.ru/20230929/politiki-1899366010.html

https://ria.ru/20230928/krym-1899093187.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность