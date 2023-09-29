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В Севастополе усилят защиту от воздушных атак - РИА Новости, 29.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/zaschita-1899389487.html
В Севастополе усилят защиту от воздушных атак
В Севастополе усилят защиту от воздушных атак - РИА Новости, 29.09.2023
В Севастополе усилят защиту от воздушных атак
В Севастополе усилят защиту от возможных новых воздушных атак, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:14
2023-09-29T12:14
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. В Севастополе усилят защиту от возможных новых воздушных атак, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24". "Есть надежда, что наше ПВО сделает выводы из этих ситуаций и усилят работу и точно такая работа будет сделана. Сегодня город сосредоточен… Сегодня мы совершенно четко понимаем, как действовать в таких ситуациях", - сказал Развожаев. По его словам, севастопольцы сплотились на фоне внешних угроз, никакой паники в городе нет. "Люди переживают, есть раздражение и злость к противнику", - подчеркнул губернатор. Киев 22 сентября нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне. При этом неделей ранее украинские войска атаковали 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, тогда ПВО перехватило семь ракет.
https://ria.ru/20230929/politiki-1899366010.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе усилят защиту от воздушных атак

Развожаев: в Севастополе усилят защиту от возможных новых воздушных атак

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. В Севастополе усилят защиту от возможных новых воздушных атак, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Есть надежда, что наше ПВО сделает выводы из этих ситуаций и усилят работу и точно такая работа будет сделана. Сегодня город сосредоточен… Сегодня мы совершенно четко понимаем, как действовать в таких ситуациях", - сказал Развожаев.
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По его словам, севастопольцы сплотились на фоне внешних угроз, никакой паники в городе нет.
«
"Люди переживают, есть раздражение и злость к противнику", - подчеркнул губернатор.
Киев 22 сентября нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне. При этом неделей ранее украинские войска атаковали 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, тогда ПВО перехватило семь ракет.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевБезопасность
 
 
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