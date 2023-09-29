https://ria.ru/20230929/zapret-1899420019.html

В Тюменской области запретили использовать беспилотники

В Тюменской области запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 29.09.2023

В Тюменской области запретили использовать беспилотники

Использование беспилотных летательных аппаратов запрещено в Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:02

2023-09-29T14:02

2023-09-29T14:02

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости. Использование беспилотных летательных аппаратов запрещено в Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "Подписал постановление о введении в области запрета на использование беспилотных воздушных судов. Мера эта направлена в первую очередь на обеспечение безопасности жителей региона", – говорится в сообщении. Запрет не распространяется на беспилотники, используемые для проведения сельскохозяйственных и геодезических работ, обследования нефтегазопроводов, линий электропередачи, объектов водоснабжения и водоотведения, ТЭК области и других опасных производственных объектов, если имеются разрешения от уполномоченного органа местного самоуправления городского округа или муниципального района Тюменской области, уточнил губернатор.

https://ria.ru/20230927/drony-1899039438.html

тюменская область

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тюменская область, александр моор