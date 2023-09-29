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В Тюменской области запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 29.09.2023
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14:02 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/zapret-1899420019.html
В Тюменской области запретили использовать беспилотники
В Тюменской области запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 29.09.2023
В Тюменской области запретили использовать беспилотники
Использование беспилотных летательных аппаратов запрещено в Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:02
2023-09-29T14:02
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости. Использование беспилотных летательных аппаратов запрещено в Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "Подписал постановление о введении в области запрета на использование беспилотных воздушных судов. Мера эта направлена в первую очередь на обеспечение безопасности жителей региона", – говорится в сообщении. Запрет не распространяется на беспилотники, используемые для проведения сельскохозяйственных и геодезических работ, обследования нефтегазопроводов, линий электропередачи, объектов водоснабжения и водоотведения, ТЭК области и других опасных производственных объектов, если имеются разрешения от уполномоченного органа местного самоуправления городского округа или муниципального района Тюменской области, уточнил губернатор.
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Александр Моор
В Тюменской области запретили использовать беспилотники

Моор: в Тюменской области ввели запрет на использование беспилотников

© Фото : U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Natalie FiorilliБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Natalie Fiorilli
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости. Использование беспилотных летательных аппаратов запрещено в Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Подписал постановление о введении в области запрета на использование беспилотных воздушных судов. Мера эта направлена в первую очередь на обеспечение безопасности жителей региона", – говорится в сообщении.
Запрет не распространяется на беспилотники, используемые для проведения сельскохозяйственных и геодезических работ, обследования нефтегазопроводов, линий электропередачи, объектов водоснабжения и водоотведения, ТЭК области и других опасных производственных объектов, если имеются разрешения от уполномоченного органа местного самоуправления городского округа или муниципального района Тюменской области, уточнил губернатор.
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