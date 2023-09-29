https://ria.ru/20230929/zapret-1899420019.html
В Тюменской области запретили использовать беспилотники
В Тюменской области запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 29.09.2023
В Тюменской области запретили использовать беспилотники
Использование беспилотных летательных аппаратов запрещено в Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:02
2023-09-29T14:02
2023-09-29T14:02
тюменская область
александр моор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857941065_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b10a77d2e19fc0618fd0a2678895974.jpg
ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости. Использование беспилотных летательных аппаратов запрещено в Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "Подписал постановление о введении в области запрета на использование беспилотных воздушных судов. Мера эта направлена в первую очередь на обеспечение безопасности жителей региона", – говорится в сообщении. Запрет не распространяется на беспилотники, используемые для проведения сельскохозяйственных и геодезических работ, обследования нефтегазопроводов, линий электропередачи, объектов водоснабжения и водоотведения, ТЭК области и других опасных производственных объектов, если имеются разрешения от уполномоченного органа местного самоуправления городского округа или муниципального района Тюменской области, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20230927/drony-1899039438.html
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857941065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a4c87ea4c93efff3af8bc57263b7d6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, александр моор
Тюменская область, Александр Моор
В Тюменской области запретили использовать беспилотники
Моор: в Тюменской области ввели запрет на использование беспилотников
ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости.
Использование беспилотных летательных аппаратов запрещено в Тюменской области, сообщил глава
региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Подписал постановление о введении в области запрета на использование беспилотных воздушных судов. Мера эта направлена в первую очередь на обеспечение безопасности жителей региона", – говорится в сообщении.
Запрет не распространяется на беспилотники, используемые для проведения сельскохозяйственных и геодезических работ, обследования нефтегазопроводов, линий электропередачи, объектов водоснабжения и водоотведения, ТЭК области и других опасных производственных объектов, если имеются разрешения от уполномоченного органа местного самоуправления городского округа или муниципального района Тюменской области, уточнил губернатор.
В Дагестане запретили использование дронов