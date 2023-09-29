https://ria.ru/20230929/zakonoproekt-1899332345.html
В США вывели помощь Украине из бюджета Пентагона в отдельный законопроект
В США вывели помощь Украине из бюджета Пентагона в отдельный законопроект - РИА Новости, 29.09.2023
В США вывели помощь Украине из бюджета Пентагона в отдельный законопроект
Палата представителей конгресса США проголосовала за то, чтобы исключить помощь Украине из бюджета Пентагона и проводить ее отдельным законопроектом. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T04:58
2023-09-29T04:58
2023-09-29T04:58
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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за то, чтобы исключить помощь Украине из бюджета Пентагона и проводить ее отдельным законопроектом. За предложение, призванное упростить принятие военного бюджета, проголосовали 217 конгрессменов, против были 211. Инициатива предполагает вынесение в отдельный законопроект ассигнование 300 миллионов долларов на военную помощь Украине, включая 20 миллионов на контроль за ее использованием. Конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин назвала итоги голосования "победой американского народа и дела мира". "Неделями я призывала вывести финансирование Украины за счет средств налогоплательщиков из НАШИХ бюджетных законопроектов. Во вторник я протестовала на ступенях Капитолия. Сегодня вечером палата откликнулась на мой призыв", - написала она в социальной сети Х.
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в мире, конгресс сша, сша, украина, пентагон
В мире, Конгресс США, США, Украина, Пентагон
В США вывели помощь Украине из бюджета Пентагона в отдельный законопроект
Конгрессмены вывели помощь Украине из бюджета Пентагона в отдельный законопроект
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за то, чтобы исключить помощь Украине из бюджета Пентагона и проводить ее отдельным законопроектом.
За предложение, призванное упростить принятие военного бюджета, проголосовали 217 конгрессменов, против были 211.
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Инициатива предполагает вынесение в отдельный законопроект ассигнование 300 миллионов долларов на военную помощь Украине, включая 20 миллионов на контроль за ее использованием.
Конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин назвала итоги голосования "победой американского народа и дела мира".
"Неделями я призывала вывести финансирование Украины за счет средств налогоплательщиков из НАШИХ бюджетных законопроектов. Во вторник я протестовала на ступенях Капитолия. Сегодня вечером палата откликнулась на мой призыв", - написала она в социальной сети Х.
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