https://ria.ru/20230929/zakonoproekt-1899332345.html

В США вывели помощь Украине из бюджета Пентагона в отдельный законопроект

В США вывели помощь Украине из бюджета Пентагона в отдельный законопроект - РИА Новости, 29.09.2023

В США вывели помощь Украине из бюджета Пентагона в отдельный законопроект

Палата представителей конгресса США проголосовала за то, чтобы исключить помощь Украине из бюджета Пентагона и проводить ее отдельным законопроектом. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T04:58

2023-09-29T04:58

2023-09-29T04:58

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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за то, чтобы исключить помощь Украине из бюджета Пентагона и проводить ее отдельным законопроектом. За предложение, призванное упростить принятие военного бюджета, проголосовали 217 конгрессменов, против были 211. Инициатива предполагает вынесение в отдельный законопроект ассигнование 300 миллионов долларов на военную помощь Украине, включая 20 миллионов на контроль за ее использованием. Конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин назвала итоги голосования "победой американского народа и дела мира". "Неделями я призывала вывести финансирование Украины за счет средств налогоплательщиков из НАШИХ бюджетных законопроектов. Во вторник я протестовала на ступенях Капитолия. Сегодня вечером палата откликнулась на мой призыв", - написала она в социальной сети Х.

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899330785.html

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