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В США вывели помощь Украине из бюджета Пентагона в отдельный законопроект - РИА Новости, 29.09.2023
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04:58 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/zakonoproekt-1899332345.html
В США вывели помощь Украине из бюджета Пентагона в отдельный законопроект
В США вывели помощь Украине из бюджета Пентагона в отдельный законопроект - РИА Новости, 29.09.2023
В США вывели помощь Украине из бюджета Пентагона в отдельный законопроект
Палата представителей конгресса США проголосовала за то, чтобы исключить помощь Украине из бюджета Пентагона и проводить ее отдельным законопроектом. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T04:58
2023-09-29T04:58
в мире
конгресс сша
сша
украина
пентагон
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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за то, чтобы исключить помощь Украине из бюджета Пентагона и проводить ее отдельным законопроектом. За предложение, призванное упростить принятие военного бюджета, проголосовали 217 конгрессменов, против были 211. Инициатива предполагает вынесение в отдельный законопроект ассигнование 300 миллионов долларов на военную помощь Украине, включая 20 миллионов на контроль за ее использованием. Конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин назвала итоги голосования "победой американского народа и дела мира". "Неделями я призывала вывести финансирование Украины за счет средств налогоплательщиков из НАШИХ бюджетных законопроектов. Во вторник я протестовала на ступенях Капитолия. Сегодня вечером палата откликнулась на мой призыв", - написала она в социальной сети Х.
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899330785.html
https://ria.ru/20230929/glupost-1899329709.html
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в мире, конгресс сша, сша, украина, пентагон
В мире, Конгресс США, США, Украина, Пентагон
В США вывели помощь Украине из бюджета Пентагона в отдельный законопроект

Конгрессмены вывели помощь Украине из бюджета Пентагона в отдельный законопроект

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за то, чтобы исключить помощь Украине из бюджета Пентагона и проводить ее отдельным законопроектом.
За предложение, призванное упростить принятие военного бюджета, проголосовали 217 конгрессменов, против были 211.
Член Палаты представителей США от штата Аризона Пол Энтони Госар - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
В США назвали безответственным включение денег Киеву в проект бюджета
04:08
Инициатива предполагает вынесение в отдельный законопроект ассигнование 300 миллионов долларов на военную помощь Украине, включая 20 миллионов на контроль за ее использованием.
Конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин назвала итоги голосования "победой американского народа и дела мира".
"Неделями я призывала вывести финансирование Украины за счет средств налогоплательщиков из НАШИХ бюджетных законопроектов. Во вторник я протестовала на ступенях Капитолия. Сегодня вечером палата откликнулась на мой призыв", - написала она в социальной сети Х.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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В миреКонгресс СШАСШАУкраинаПентагон
 
 
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