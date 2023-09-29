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Появилось видео допроса задержанного в Крыму украинского агента - РИА Новости, 29.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:02 29.09.2023 (обновлено: 10:24 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/zaderzhanie-1899356948.html
Появилось видео допроса задержанного в Крыму украинского агента
Появилось видео допроса задержанного в Крыму украинского агента - РИА Новости, 29.09.2023
Появилось видео допроса задержанного в Крыму украинского агента
Задержанный в Крыму за госизмену присылал в украинские чат-боты данные о российской военной технике, признался он на допросе, видео которого опубликовано ФСБ... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:02
2023-09-29T10:24
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Задержанный в Крыму за госизмену присылал в украинские чат-боты данные о российской военной технике, признался он на допросе, видео которого опубликовано ФСБ России."После начала боевых действий начал получать информацию из украинских новостных каналов, источников о происходящем. Позже увидел ссылки на чат-боты. Где-то бывали в новостных каналах сообщения - если у вас есть информация, просим присылать в чат-бот информацию по техники, по передвижению. Но было, по-моему, прописано, что это чат-бот от СБУ", - рассказал задержанный.Он добавил, что принял решение отправлять информацию о том, что видел технику в районе Крымского моста."Отправлял то, что видел в конкретный момент: это были и грузовые автомобили, изредка бывала и боевая техника – там либо танки, либо какие-то машины БМП, либо БМД, что-то в таком роде, где-то были пушки. А так все в основном шло текстовыми сообщениями", - рассказал задержанный житель Керчи.Он также уточнил, что чат-боты в Telegram были в основном односторонними, а при переходе в мессенджер Signal появилась обратная связь и уточняющие вопросы – что, где и когда видел.Как сообщили ранее в ФСБ России, по подозрению в государственной измене был задержан 45-летний житель Керчи. На него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа"). Суд заключил его в СИЗО.
https://ria.ru/20230908/agent-1894902915.html
https://ria.ru/20230928/gosizmena-1899104497.html
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры допроса арестованного по делу о госизмене жителя Керчи
Силовики задержали россиянина, подозреваемого в совершении государственной измены: как утверждается, он снимал передвижения техники в направлении зоны военной операции на Украине, сообщила ФСБ.
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РИА Новости
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безопасность, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Появилось видео допроса задержанного в Крыму украинского агента

ФСБ опубликовала видео допроса задержанного в Керчи украинского агента

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Задержанный в Крыму за госизмену присылал в украинские чат-боты данные о российской военной технике, признался он на допросе, видео которого опубликовано ФСБ России.
«
"После начала боевых действий начал получать информацию из украинских новостных каналов, источников о происходящем. Позже увидел ссылки на чат-боты. Где-то бывали в новостных каналах сообщения - если у вас есть информация, просим присылать в чат-бот информацию по техники, по передвижению. Но было, по-моему, прописано, что это чат-бот от СБУ", - рассказал задержанный.
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Украинский агент признался, что собирал данные о входе в бухту Севастополя
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Он добавил, что принял решение отправлять информацию о том, что видел технику в районе Крымского моста.
«
"Отправлял то, что видел в конкретный момент: это были и грузовые автомобили, изредка бывала и боевая техника – там либо танки, либо какие-то машины БМП, либо БМД, что-то в таком роде, где-то были пушки. А так все в основном шло текстовыми сообщениями", - рассказал задержанный житель Керчи.
Он также уточнил, что чат-боты в Telegram были в основном односторонними, а при переходе в мессенджер Signal появилась обратная связь и уточняющие вопросы – что, где и когда видел.
Как сообщили ранее в ФСБ России, по подозрению в государственной измене был задержан 45-летний житель Керчи. На него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа"). Суд заключил его в СИЗО.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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