https://ria.ru/20230929/zaderzhanie-1899356948.html

Появилось видео допроса задержанного в Крыму украинского агента

Появилось видео допроса задержанного в Крыму украинского агента - РИА Новости, 29.09.2023

Появилось видео допроса задержанного в Крыму украинского агента

Задержанный в Крыму за госизмену присылал в украинские чат-боты данные о российской военной технике, признался он на допросе, видео которого опубликовано ФСБ... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T10:02

2023-09-29T10:02

2023-09-29T10:24

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Задержанный в Крыму за госизмену присылал в украинские чат-боты данные о российской военной технике, признался он на допросе, видео которого опубликовано ФСБ России."После начала боевых действий начал получать информацию из украинских новостных каналов, источников о происходящем. Позже увидел ссылки на чат-боты. Где-то бывали в новостных каналах сообщения - если у вас есть информация, просим присылать в чат-бот информацию по техники, по передвижению. Но было, по-моему, прописано, что это чат-бот от СБУ", - рассказал задержанный.Он добавил, что принял решение отправлять информацию о том, что видел технику в районе Крымского моста."Отправлял то, что видел в конкретный момент: это были и грузовые автомобили, изредка бывала и боевая техника – там либо танки, либо какие-то машины БМП, либо БМД, что-то в таком роде, где-то были пушки. А так все в основном шло текстовыми сообщениями", - рассказал задержанный житель Керчи.Он также уточнил, что чат-боты в Telegram были в основном односторонними, а при переходе в мессенджер Signal появилась обратная связь и уточняющие вопросы – что, где и когда видел.Как сообщили ранее в ФСБ России, по подозрению в государственной измене был задержан 45-летний житель Керчи. На него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа"). Суд заключил его в СИЗО.

https://ria.ru/20230908/agent-1894902915.html

https://ria.ru/20230928/gosizmena-1899104497.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры допроса арестованного по делу о госизмене жителя Керчи Силовики задержали россиянина, подозреваемого в совершении государственной измены: как утверждается, он снимал передвижения техники в направлении зоны военной операции на Украине, сообщила ФСБ. 2023-09-29T10:02 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия