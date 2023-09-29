https://ria.ru/20230929/yuzhnyy_sudan-1899534284.html
Южный Судан попросил Россию помочь снять эмбарго на поставки оружия
Южный Судан попросил Россию помочь снять эмбарго на поставки оружия - РИА Новости, 29.09.2023
Южный Судан попросил Россию помочь снять эмбарго на поставки оружия
Южный Судан просит Россию убедить остальных членов Совета Безопасности ООН в необходимости снять эмбарго на поставки вооружений, заявил РИА Новости министр по... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T18:43
2023-09-29T18:43
2023-09-29T18:43
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Южный Судан просит Россию убедить остальных членов Совета Безопасности ООН в необходимости снять эмбарго на поставки вооружений, заявил РИА Новости министр по делам канцелярии президента Южного Судана Барнаба Мариал Бенджамин. В четверг президент Южного Судана Салва Киир посетил с официальным визитом Москву. "Мы также обратились к России, как члену Совета Безопасности, с просьбой помочь убедить остальных членов СБ снять это эмбарго на поставки вооружений", - сказал Бенджамин. По словам министра, действующее в отношении Южного Судана эмбарго "не служит достижению мира в стране". "Нам нужно вооружать этих людей (армию - ред.), защищать нашу страну и мир. Мы не можем даже приобрести вооружение, мы не можем даже купить обувь и униформу для регулярной армии из-за оружейного эмбарго", - отметил Бенджамин. Санкции ООН в отношении Южного Судана, предусматривающие, в частности, оружейное эмбарго, действуют с 2018 года.
https://ria.ru/20230729/tigr-1887016451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южный судан, россия, оон
В мире, Южный Судан, Россия, ООН
Южный Судан попросил Россию помочь снять эмбарго на поставки оружия
Южный Судан попросил Россию убедить Совбез ООН снять эмбарго на поставки оружия
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Южный Судан просит Россию убедить остальных членов Совета Безопасности ООН в необходимости снять эмбарго на поставки вооружений, заявил РИА Новости министр по делам канцелярии президента Южного Судана Барнаба Мариал Бенджамин.
В четверг президент Южного Судана Салва Киир
посетил с официальным визитом Москву
.
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"Мы также обратились к России, как члену Совета Безопасности, с просьбой помочь убедить остальных членов СБ снять это эмбарго на поставки вооружений", - сказал Бенджамин.
По словам министра, действующее в отношении Южного Судана эмбарго "не служит достижению мира в стране". "Нам нужно вооружать этих людей (армию - ред.), защищать нашу страну и мир. Мы не можем даже приобрести вооружение, мы не можем даже купить обувь и униформу для регулярной армии из-за оружейного эмбарго", - отметил Бенджамин.
Санкции ООН в отношении Южного Судана, предусматривающие, в частности, оружейное эмбарго, действуют с 2018 года.
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