https://ria.ru/20230929/yuzhnyy_sudan-1899534284.html

Южный Судан попросил Россию помочь снять эмбарго на поставки оружия

Южный Судан попросил Россию помочь снять эмбарго на поставки оружия - РИА Новости, 29.09.2023

Южный Судан попросил Россию помочь снять эмбарго на поставки оружия

Южный Судан просит Россию убедить остальных членов Совета Безопасности ООН в необходимости снять эмбарго на поставки вооружений, заявил РИА Новости министр по... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T18:43

2023-09-29T18:43

2023-09-29T18:43

в мире

южный судан

россия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150444/36/1504443631_0:0:3664:2060_1920x0_80_0_0_05eacc1ce9c7541840329c587088bb49.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Южный Судан просит Россию убедить остальных членов Совета Безопасности ООН в необходимости снять эмбарго на поставки вооружений, заявил РИА Новости министр по делам канцелярии президента Южного Судана Барнаба Мариал Бенджамин. В четверг президент Южного Судана Салва Киир посетил с официальным визитом Москву. "Мы также обратились к России, как члену Совета Безопасности, с просьбой помочь убедить остальных членов СБ снять это эмбарго на поставки вооружений", - сказал Бенджамин. По словам министра, действующее в отношении Южного Судана эмбарго "не служит достижению мира в стране". "Нам нужно вооружать этих людей (армию - ред.), защищать нашу страну и мир. Мы не можем даже приобрести вооружение, мы не можем даже купить обувь и униформу для регулярной армии из-за оружейного эмбарго", - отметил Бенджамин. Санкции ООН в отношении Южного Судана, предусматривающие, в частности, оружейное эмбарго, действуют с 2018 года.

https://ria.ru/20230729/tigr-1887016451.html

https://ria.ru/20230928/afrika-1899249879.html

южный судан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, южный судан, россия, оон