В Японии выразили желание остаться на российском рынке морепродуктов
Миясита: Япония постарается не допустить отказа России от японских морепродуктов
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБлюдо японской кухни в одном из ресторанов Южно-Сахалинска
Блюдо японской кухни в одном из ресторанов Южно-Сахалинска. Архивное фото
ТОКИО, 29 сен – РИА Новости. Япония постарается не допустить отказа России от японских морепродуктов путем предоставления прозрачной информации об их безопасности, об этом на пресс-конференции заявил министр лесного, сельского и рыбного хозяйства Японии Итиро Миясита.
"Мы вновь сообщим российской стороне о безопасности (рыбы) и будем работать над тем, чтобы не было ограничений на импорт (рыбы из Японии в Россию)", - приводит его слова агентство Киодо.
Он призвал Россию "основываться на научных данных", а также рассказал, что с российской стороны был запрос относительно способов замера радиации в продуктах рыболовного промысла, отправляемых на экспорт.
"Мы по-прежнему будем предоставлять информацию высокой степени прозрачности", - заявил министр, рассказав о запросе с российской стороны.
Агентство поясняет, что Россия в экспорте рыбы и морепродуктов из Японии занимает всего 0,1%, сумма экспорта составляет 280 миллионов иен (1,9 миллиона долларов).
Во вторник стало известно, что Россельхознадзор из-за радиационных рисков оценивает возможность присоединения к ограничениям КНР на поставки рыбной продукции из Японии. Китай является крупнейшим импортером японских морепродуктов. В прошлом году объем импорта из Японии этого вида товаров составил 87,1 миллиард иен (592 миллиона долларов). КНР ввела тотальный запрет на экспорт и переработку японской рыбы и морепродуктов после того, как Япония, несмотря на протесты с китайской стороны, начала сброс в океан воды с АЭС "Фукусима-1".
С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции.