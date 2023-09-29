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В Японии выразили желание остаться на российском рынке морепродуктов - РИА Новости, 29.09.2023
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09:07 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/yaponiya-1899347616.html
В Японии выразили желание остаться на российском рынке морепродуктов
В Японии выразили желание остаться на российском рынке морепродуктов - РИА Новости, 29.09.2023
В Японии выразили желание остаться на российском рынке морепродуктов
Япония постарается не допустить отказа России от японских морепродуктов путем предоставления прозрачной информации об их безопасности, об этом на... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:07
2023-09-29T09:07
экономика
япония
россия
китай
фукусима-1
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
магатэ
в мире
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ТОКИО, 29 сен – РИА Новости. Япония постарается не допустить отказа России от японских морепродуктов путем предоставления прозрачной информации об их безопасности, об этом на пресс-конференции заявил министр лесного, сельского и рыбного хозяйства Японии Итиро Миясита. "Мы вновь сообщим российской стороне о безопасности (рыбы) и будем работать над тем, чтобы не было ограничений на импорт (рыбы из Японии в Россию)", - приводит его слова агентство Киодо. Он призвал Россию "основываться на научных данных", а также рассказал, что с российской стороны был запрос относительно способов замера радиации в продуктах рыболовного промысла, отправляемых на экспорт. "Мы по-прежнему будем предоставлять информацию высокой степени прозрачности", - заявил министр, рассказав о запросе с российской стороны. Агентство поясняет, что Россия в экспорте рыбы и морепродуктов из Японии занимает всего 0,1%, сумма экспорта составляет 280 миллионов иен (1,9 миллиона долларов). Во вторник стало известно, что Россельхознадзор из-за радиационных рисков оценивает возможность присоединения к ограничениям КНР на поставки рыбной продукции из Японии. Китай является крупнейшим импортером японских морепродуктов. В прошлом году объем импорта из Японии этого вида товаров составил 87,1 миллиард иен (592 миллиона долларов). КНР ввела тотальный запрет на экспорт и переработку японской рыбы и морепродуктов после того, как Япония, несмотря на протесты с китайской стороны, начала сброс в океан воды с АЭС "Фукусима-1". С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции.
https://ria.ru/20230914/napitok-1896233083.html
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экономика, япония, россия, китай, фукусима-1, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), магатэ, в мире, здоровье - общество
Экономика, Япония, Россия, Китай, Фукусима-1, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), МАГАТЭ, В мире, Здоровье - Общество
В Японии выразили желание остаться на российском рынке морепродуктов

Миясита: Япония постарается не допустить отказа России от японских морепродуктов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБлюдо японской кухни в одном из ресторанов Южно-Сахалинска
Блюдо японской кухни в одном из ресторанов Южно-Сахалинска - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Блюдо японской кухни в одном из ресторанов Южно-Сахалинска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 29 сен – РИА Новости. Япония постарается не допустить отказа России от японских морепродуктов путем предоставления прозрачной информации об их безопасности, об этом на пресс-конференции заявил министр лесного, сельского и рыбного хозяйства Японии Итиро Миясита.
"Мы вновь сообщим российской стороне о безопасности (рыбы) и будем работать над тем, чтобы не было ограничений на импорт (рыбы из Японии в Россию)", - приводит его слова агентство Киодо.
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Он призвал Россию "основываться на научных данных", а также рассказал, что с российской стороны был запрос относительно способов замера радиации в продуктах рыболовного промысла, отправляемых на экспорт.
"Мы по-прежнему будем предоставлять информацию высокой степени прозрачности", - заявил министр, рассказав о запросе с российской стороны.
Агентство поясняет, что Россия в экспорте рыбы и морепродуктов из Японии занимает всего 0,1%, сумма экспорта составляет 280 миллионов иен (1,9 миллиона долларов).
Во вторник стало известно, что Россельхознадзор из-за радиационных рисков оценивает возможность присоединения к ограничениям КНР на поставки рыбной продукции из Японии. Китай является крупнейшим импортером японских морепродуктов. В прошлом году объем импорта из Японии этого вида товаров составил 87,1 миллиард иен (592 миллиона долларов). КНР ввела тотальный запрет на экспорт и переработку японской рыбы и морепродуктов после того, как Япония, несмотря на протесты с китайской стороны, начала сброс в океан воды с АЭС "Фукусима-1".
С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции.
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ЭкономикаЯпонияРоссияКитайФукусима-1Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)МАГАТЭВ миреЗдоровье - Общество
 
 
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