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Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до четырех
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до четырех - РИА Новости, 29.09.2023
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до четырех
Число погибших при взрывах в мечети в округе Хангу в провинции Хайбер-Пахтунхва на севере Пакистана выросло до четырех, среди погибших сотрудник полиции,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:17
2023-09-29T13:17
2023-09-29T13:55
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Число погибших при взрывах в мечети в округе Хангу в провинции Хайбер-Пахтунхва на севере Пакистана выросло до четырех, среди погибших сотрудник полиции, пострадали 12 человек, сообщает газета Dawn со ссылкой на полицию.Ранее в пятницу газета сообщала, что по меньшей мере два человека погибли, пятеро пострадали при взрыве в мечети на севере Пакистана."По меньшей мере четыре человека, в том числе сотрудник полиции, погибли, еще 12 человек получили ранения в результате двух взрывов", - сообщает телеканал.Представитель полиции округа Хангу Нисар Ахмед заявил телеканалу Geo, что причиной взрывов стала атака двух смертников. По его словам, пострадавшие были госпитализированы.Кроме того, в пятницу газета Dawn сообщала о 52 погибших и более 50 пострадавших при взрыве рядом с мечетью в другом городе Мастунг пакистанской провинции Белуджистан на западе страны. Власти полагают, что взрыв устроил смертник. Телеканал Geo сообщал, что взрыв произошел рядом с мечетью, где люди собирались, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда.
https://ria.ru/20230831/ataka-1893519949.html
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в мире, пакистан, белуджистан, хайбер-пахтунхва
В мире, Пакистан, Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до четырех
Число погибших при взрыве в мечети на севере Пакистана достигло 4