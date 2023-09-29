Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до четырех - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 29.09.2023 (обновлено: 13:55 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/vzryv-1899408990.html
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до четырех
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до четырех - РИА Новости, 29.09.2023
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до четырех
Число погибших при взрывах в мечети в округе Хангу в провинции Хайбер-Пахтунхва на севере Пакистана выросло до четырех, среди погибших сотрудник полиции,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:17
2023-09-29T13:55
в мире
пакистан
белуджистан
хайбер-пахтунхва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840743790_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_99c8bf403d36d2fd01dec7e669f7c6c5.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Число погибших при взрывах в мечети в округе Хангу в провинции Хайбер-Пахтунхва на севере Пакистана выросло до четырех, среди погибших сотрудник полиции, пострадали 12 человек, сообщает газета Dawn со ссылкой на полицию.Ранее в пятницу газета сообщала, что по меньшей мере два человека погибли, пятеро пострадали при взрыве в мечети на севере Пакистана."По меньшей мере четыре человека, в том числе сотрудник полиции, погибли, еще 12 человек получили ранения в результате двух взрывов", - сообщает телеканал.Представитель полиции округа Хангу Нисар Ахмед заявил телеканалу Geo, что причиной взрывов стала атака двух смертников. По его словам, пострадавшие были госпитализированы.Кроме того, в пятницу газета Dawn сообщала о 52 погибших и более 50 пострадавших при взрыве рядом с мечетью в другом городе Мастунг пакистанской провинции Белуджистан на западе страны. Власти полагают, что взрыв устроил смертник. Телеканал Geo сообщал, что взрыв произошел рядом с мечетью, где люди собирались, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда.
https://ria.ru/20230831/ataka-1893519949.html
пакистан
белуджистан
хайбер-пахтунхва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840743790_515:0:2916:1801_1920x0_80_0_0_a1d6203545db771ecb3d5bd3793d58c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, белуджистан, хайбер-пахтунхва
В мире, Пакистан, Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до четырех

Число погибших при взрыве в мечети на севере Пакистана достигло 4

© AP Photo / Mohammad SajjadАвтомобили скорой помощи в Пакистане
Автомобили скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Mohammad Sajjad
Автомобили скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Число погибших при взрывах в мечети в округе Хангу в провинции Хайбер-Пахтунхва на севере Пакистана выросло до четырех, среди погибших сотрудник полиции, пострадали 12 человек, сообщает газета Dawn со ссылкой на полицию.
Ранее в пятницу газета сообщала, что по меньшей мере два человека погибли, пятеро пострадали при взрыве в мечети на севере Пакистана.
"По меньшей мере четыре человека, в том числе сотрудник полиции, погибли, еще 12 человек получили ранения в результате двух взрывов", - сообщает телеканал.
Представитель полиции округа Хангу Нисар Ахмед заявил телеканалу Geo, что причиной взрывов стала атака двух смертников. По его словам, пострадавшие были госпитализированы.
Кроме того, в пятницу газета Dawn сообщала о 52 погибших и более 50 пострадавших при взрыве рядом с мечетью в другом городе Мастунг пакистанской провинции Белуджистан на западе страны. Власти полагают, что взрыв устроил смертник. Телеканал Geo сообщал, что взрыв произошел рядом с мечетью, где люди собирались, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда.
Пакистан - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
В Пакистане девять солдат погибли после атаки террориста-смертника
31 августа, 22:36
 
В миреПакистанБелуджистанХайбер-Пахтунхва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала