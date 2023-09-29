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Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до четырех

Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до четырех - РИА Новости, 29.09.2023

Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до четырех

Число погибших при взрывах в мечети в округе Хангу в провинции Хайбер-Пахтунхва на севере Пакистана выросло до четырех, среди погибших сотрудник полиции,... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:17

2023-09-29T13:17

2023-09-29T13:55

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Число погибших при взрывах в мечети в округе Хангу в провинции Хайбер-Пахтунхва на севере Пакистана выросло до четырех, среди погибших сотрудник полиции, пострадали 12 человек, сообщает газета Dawn со ссылкой на полицию.Ранее в пятницу газета сообщала, что по меньшей мере два человека погибли, пятеро пострадали при взрыве в мечети на севере Пакистана."По меньшей мере четыре человека, в том числе сотрудник полиции, погибли, еще 12 человек получили ранения в результате двух взрывов", - сообщает телеканал.Представитель полиции округа Хангу Нисар Ахмед заявил телеканалу Geo, что причиной взрывов стала атака двух смертников. По его словам, пострадавшие были госпитализированы.Кроме того, в пятницу газета Dawn сообщала о 52 погибших и более 50 пострадавших при взрыве рядом с мечетью в другом городе Мастунг пакистанской провинции Белуджистан на западе страны. Власти полагают, что взрыв устроил смертник. Телеканал Geo сообщал, что взрыв произошел рядом с мечетью, где люди собирались, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда.

https://ria.ru/20230831/ataka-1893519949.html

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в мире, пакистан, белуджистан, хайбер-пахтунхва