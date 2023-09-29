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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в котельной в Чите

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в котельной в Чите - РИА Новости, 29.09.2023

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в котельной в Чите

Один из двух пострадавших после взрыва в частной котельной в Чите госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале министерства... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T09:44

2023-09-29T09:44

2023-09-29T09:48

происшествия

чита

забайкальский край

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ЧИТА, 29 сен - РИА Новости. Один из двух пострадавших после взрыва в частной котельной в Чите госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения Забайкальского края. Ранее сообщалось, что взрыв произошёл в котельной в Чите, пострадали два человека. Причиной, по данным властей, стала разгерметизация котла во время пробного запуска. "Один из пострадавших госпитализирован в городскую клиническую больницу №1. Состояние тяжелое. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении регионального Минздрава.Второй пострадавший был доставлен в краевую клиническую больницу, но теперь также переведён в городскую клиническую больницу №1. Информация по состоянию его здоровья уточняется.

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забайкальский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чита, забайкальский край