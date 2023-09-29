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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в котельной в Чите - РИА Новости, 29.09.2023
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09:44 29.09.2023 (обновлено: 09:48 29.09.2023)
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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в котельной в Чите
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в котельной в Чите - РИА Новости, 29.09.2023
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в котельной в Чите
Один из двух пострадавших после взрыва в частной котельной в Чите госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале министерства... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:44
2023-09-29T09:48
происшествия
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забайкальский край
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ЧИТА, 29 сен - РИА Новости. Один из двух пострадавших после взрыва в частной котельной в Чите госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения Забайкальского края. Ранее сообщалось, что взрыв произошёл в котельной в Чите, пострадали два человека. Причиной, по данным властей, стала разгерметизация котла во время пробного запуска. &quot;Один из пострадавших госпитализирован в городскую клиническую больницу №1. Состояние тяжелое. Оказывается вся необходимая медицинская помощь&quot;, - говорится в сообщении регионального Минздрава.Второй пострадавший был доставлен в краевую клиническую больницу, но теперь также переведён в городскую клиническую больницу №1. Информация по состоянию его здоровья уточняется.
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происшествия, чита, забайкальский край
Происшествия, Чита, Забайкальский край
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в котельной в Чите

Один из пострадавших при взрыве в котельной в Чите находится в тяжелом состоянии

© Фото : пресс-служба правительства ЗабайкальяНа месте взрыва в частной котельной в Ингодинском районе Читы
На месте взрыва в частной котельной в Ингодинском районе Читы - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Забайкалья
На месте взрыва в частной котельной в Ингодинском районе Читы
Читать ria.ru в
ЧИТА, 29 сен - РИА Новости. Один из двух пострадавших после взрыва в частной котельной в Чите госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения Забайкальского края.
Ранее сообщалось, что взрыв произошёл в котельной в Чите, пострадали два человека. Причиной, по данным властей, стала разгерметизация котла во время пробного запуска.
«

"Один из пострадавших госпитализирован в городскую клиническую больницу №1. Состояние тяжелое. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении регионального Минздрава.

Второй пострадавший был доставлен в краевую клиническую больницу, но теперь также переведён в городскую клиническую больницу №1. Информация по состоянию его здоровья уточняется.
© Фото : пресс-служба правительства ЗабайкальяНа месте взрыва в частной котельной в Ингодинском районе Читы
На месте взрыва в частной котельной в Ингодинском районе Читы - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Забайкалья
На месте взрыва в частной котельной в Ингодинском районе Читы
 
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