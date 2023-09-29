Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в котельной в Чите
Один из пострадавших при взрыве в котельной в Чите находится в тяжелом состоянии
© Фото : пресс-служба правительства ЗабайкальяНа месте взрыва в частной котельной в Ингодинском районе Читы
На месте взрыва в частной котельной в Ингодинском районе Читы
ЧИТА, 29 сен - РИА Новости. Один из двух пострадавших после взрыва в частной котельной в Чите госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения Забайкальского края.
Ранее сообщалось, что взрыв произошёл в котельной в Чите, пострадали два человека. Причиной, по данным властей, стала разгерметизация котла во время пробного запуска.
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"Один из пострадавших госпитализирован в городскую клиническую больницу №1. Состояние тяжелое. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении регионального Минздрава.
Второй пострадавший был доставлен в краевую клиническую больницу, но теперь также переведён в городскую клиническую больницу №1. Информация по состоянию его здоровья уточняется.
© Фото : пресс-служба правительства ЗабайкальяНа месте взрыва в частной котельной в Ингодинском районе Читы
На месте взрыва в частной котельной в Ингодинском районе Читы