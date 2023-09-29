https://ria.ru/20230929/vsu-1899494777.html

Драконовские меры. В США раскрыли, как призывают в ВСУ

Драконовские меры. В США раскрыли, как призывают в ВСУ - РИА Новости, 29.09.2023

Драконовские меры. В США раскрыли, как призывают в ВСУ

Потери в ВСУ заставляют президента Украины Владимира Зеленского прибегать к беспрецедентным мерам, чтобы восполнить состав армии, пишет Asia Times. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:22

2023-09-29T16:22

2023-09-29T22:03

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украина

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владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Потери в ВСУ заставляют президента Украины Владимира Зеленского прибегать к беспрецедентным мерам, чтобы восполнить состав армии, пишет Asia Times."Долгожданные весенние и летние наступательные операции Киева не принесли того эффекта, на который рассчитывали на Западе. На самом деле все с точностью до наоборот", — пишет издание.Несмотря на всестороннюю поддержку НАТО, ВСУ не смогли достичь успехов на поле боя, вследствие чего Украине придется провести очередную мобилизацию, полагает автор."Киев прибегает ко все более драконовским мерам, чтобы отправить на фронт достаточное количество военнослужащих. Так, недавно он распространил мобилизацию на группы населения, ранее не подлежавшие призыву, например на инвалидов", — говорится в статье.Нововведения в системе призыва и запрет мужчинам призывного возраста покидать территорию Украины приводят к моральному упадку среди граждан, а также уменьшают число поддерживающих боевые действия, подчеркивается в материале.Ранее американская газета Washington Post сообщила, что неспособность Украины показать успех на поле боя вызывает опасения, что конфликт заходит в тупик, и международная поддержка может ослабнуть.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует — "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899405219.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато