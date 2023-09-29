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Шойгу провел встречу с министром Южного Судана
Шойгу провел встречу с министром Южного Судана - РИА Новости, 29.09.2023
Шойгу провел встречу с министром Южного Судана
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с министром обороны и по делам ветеранов Республики Южный Судан генералом Чол Тон РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T19:06
2023-09-29T19:06
2023-09-29T19:16
южный судан
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сергей шойгу
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с министром обороны и по делам ветеранов Республики Южный Судан генералом Чол Тон Балоком, стороны обсудили, в частности, перспективные проекты сотрудничества в оборонной сфере, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."29 сентября министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с министром обороны и по делам ветеранов Республики Южный Судан генералом Чол Тон Балоком. В ходе встречи обсудили перспективные проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности", - сказали в ведомстве.Стороны отметили важность партнерства между военными ведомствами России и Южного Судана для обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Африке, а также договорились о дальнейших совместных шагах по развитию двусторонних отношений в военной области, добавили в министерстве.
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южный судан, россия, сергей шойгу
Южный Судан, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу провел встречу с министром Южного Судана
МО: Шойгу провел встречу с министром Южного Судана