https://ria.ru/20230929/vstrecha-1899540300.html

Шойгу провел встречу с министром Южного Судана

Шойгу провел встречу с министром Южного Судана - РИА Новости, 29.09.2023

Шойгу провел встречу с министром Южного Судана

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с министром обороны и по делам ветеранов Республики Южный Судан генералом Чол Тон РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T19:06

2023-09-29T19:06

2023-09-29T19:16

южный судан

россия

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899489346_0:98:1765:1091_1920x0_80_0_0_db755a5ed05aa6bccbfec52d2deffb79.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с министром обороны и по делам ветеранов Республики Южный Судан генералом Чол Тон Балоком, стороны обсудили, в частности, перспективные проекты сотрудничества в оборонной сфере, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."29 сентября министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с министром обороны и по делам ветеранов Республики Южный Судан генералом Чол Тон Балоком. В ходе встречи обсудили перспективные проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности", - сказали в ведомстве.Стороны отметили важность партнерства между военными ведомствами России и Южного Судана для обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Африке, а также договорились о дальнейших совместных шагах по развитию двусторонних отношений в военной области, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230928/afrika-1899249879.html

южный судан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южный судан, россия, сергей шойгу