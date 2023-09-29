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Конгрессмены обратились к Пентагону после доклада об условиях жизни военных - РИА Новости, 29.09.2023
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21:32 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/voennye-1899559617.html
Конгрессмены обратились к Пентагону после доклада об условиях жизни военных
Конгрессмены обратились к Пентагону после доклада об условиях жизни военных - РИА Новости, 29.09.2023
Конгрессмены обратились к Пентагону после доклада об условиях жизни военных
Группа американских конгрессменов направила запрос руководству минобороны США с требованием объяснить содержание недавнего доклада бюджетно-контрольного... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T21:32
2023-09-29T21:32
в мире
сша
украина
марджори тейлор грин
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Группа американских конгрессменов направила запрос руководству минобороны США с требованием объяснить содержание недавнего доклада бюджетно-контрольного управления страны (GAO) о плохих условиях содержания военнослужащих. "Недавний доклад бюджетно-контрольного управления, обрисовывающий плохие условия жизни в наших казармах, вызывает глубокое беспокойство", - цитирует телеканал Fox News письмо. В нем отмечается, что "адекватные условия проживания" американских военных - это минимум, который должно обеспечивать им министерство. "Пока министерство обороны гордится ухоженными полями для гольфа и новыми зарядными станциями для электрокаров на своих объектах, оно закрывает глаза на условия жизни персонала, которые по-прежнему могут включать обваливающиеся потолки, плесень, грибок и даже посягательства сквоттеров (бездомных - ред.) на личные вещи военнослужащих", - указано в письме. Законодатели называют данные выводы "полным позором", требуя расследования. Адресатом письма, как сообщается, выступил профильный помощник министра обороны США Брендан Оуэнс. Ранее на выводы доклада отреагировала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин. Эксцентричная республиканка, в частности, заявила, что не будет голосовать за новую помощь Украине, пока американские военные живут в "грязи и нечистотах" на своих базах. Бюджетно-контрольное управление обследовало 12 военных баз США и обнаружило там массу неудобств - прорывы канализации, неработающие кондиционеры, плесень, тараканов и даже проникших на объекты американского министерства обороны бездомных.
https://ria.ru/20230928/amerika-1899311001.html
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в мире, сша, украина, марджори тейлор грин, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Марджори Тейлор Грин, Министерство обороны США
Конгрессмены обратились к Пентагону после доклада об условиях жизни военных

Конгрессмены призвали Пентагон отреагировать на доклад об условиях жизни военных

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Группа американских конгрессменов направила запрос руководству минобороны США с требованием объяснить содержание недавнего доклада бюджетно-контрольного управления страны (GAO) о плохих условиях содержания военнослужащих.
"Недавний доклад бюджетно-контрольного управления, обрисовывающий плохие условия жизни в наших казармах, вызывает глубокое беспокойство", - цитирует телеканал Fox News письмо.
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В нем отмечается, что "адекватные условия проживания" американских военных - это минимум, который должно обеспечивать им министерство.
"Пока министерство обороны гордится ухоженными полями для гольфа и новыми зарядными станциями для электрокаров на своих объектах, оно закрывает глаза на условия жизни персонала, которые по-прежнему могут включать обваливающиеся потолки, плесень, грибок и даже посягательства сквоттеров (бездомных - ред.) на личные вещи военнослужащих", - указано в письме.
Законодатели называют данные выводы "полным позором", требуя расследования. Адресатом письма, как сообщается, выступил профильный помощник министра обороны США Брендан Оуэнс.
Ранее на выводы доклада отреагировала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин. Эксцентричная республиканка, в частности, заявила, что не будет голосовать за новую помощь Украине, пока американские военные живут в "грязи и нечистотах" на своих базах.
Бюджетно-контрольное управление обследовало 12 военных баз США и обнаружило там массу неудобств - прорывы канализации, неработающие кондиционеры, плесень, тараканов и даже проникших на объекты американского министерства обороны бездомных.
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