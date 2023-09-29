https://ria.ru/20230929/verifikatory-1899537274.html

ПСБ: нужны дружественные зарубежные верификаторы экспортных ESG-проектов

ПСБ: нужны дружественные зарубежные верификаторы экспортных ESG-проектов - РИА Новости, 29.09.2023

ПСБ: нужны дружественные зарубежные верификаторы экспортных ESG-проектов

Приоритетными направлениями ESG-повестки в России в условиях санкций становятся поддержка социально-экономической устойчивости и обеспечение технологического... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T18:55

2023-09-29T18:55

2023-09-29T18:55

псб (банк псб)

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876099_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_cec5a0e0dc0f9278760b9ce7ddc5b94b.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Приоритетными направлениями ESG-повестки в России в условиях санкций становятся поддержка социально-экономической устойчивости и обеспечение технологического суверенитета страны, заявил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов. В рамках XX Международного банковского форума Дроздов выступил на круглом столе "ESG-банкинг: инвестиции в будущее", посвященном проектам устойчивого развития в России и взаимодействию государства и бизнеса в этой сфере. Особое внимание, отметил топ-менеджер ПСБ, уделяется импортозамещению и возобновлению цепочек поставок с иностранными партнерами. При этом, наряду со стимулами для развития ESG-повестки, существуют и барьеры, в частности, проблема зарубежной верификации ESG-проектов. "Внутри страны мы можем верифицировать такие проекты, и этим нужно пользоваться, но, в связи с санкциями, многие компании понимают, что в скором времени они столкнутся со сложностями верификации за рубежом. В первую очередь, это, конечно, сказывается на экспортно ориентированной деятельности российских компаний, работающих в соответствии с принципами ответственного ведения бизнеса. На наш взгляд, решением проблемы могут стать международные соглашения с теми странами, которые нас поддерживают, например, в формате БРИКС", - привели слова Антона Дроздова в пресс-службе ПСБ. Он добавил, что ПСБ расширяет взаимодействие с партнерами в сфере устойчивого развития. Банк уже заключил соглашения с Республикой Саха (Якутия), Сахалинской областью и Чувашской Республикой, цель которых - стратегическое партнерство, направленное на внедрение на территории регионов принципов устойчивого развития и ESG-трансформации, в частности, за счет "зеленых" финансовых инструментов и банковских нефинансовых продуктов.

https://ria.ru/20230927/menedzhery-1899003715.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), новости компаний - экономика