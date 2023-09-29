ПСБ: нужны дружественные зарубежные верификаторы экспортных ESG-проектов
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Приоритетными направлениями ESG-повестки в России в условиях санкций становятся поддержка социально-экономической устойчивости и обеспечение технологического суверенитета страны, заявил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов.
В рамках XX Международного банковского форума Дроздов выступил на круглом столе "ESG-банкинг: инвестиции в будущее", посвященном проектам устойчивого развития в России и взаимодействию государства и бизнеса в этой сфере.
Особое внимание, отметил топ-менеджер ПСБ, уделяется импортозамещению и возобновлению цепочек поставок с иностранными партнерами. При этом, наряду со стимулами для развития ESG-повестки, существуют и барьеры, в частности, проблема зарубежной верификации ESG-проектов.
"Внутри страны мы можем верифицировать такие проекты, и этим нужно пользоваться, но, в связи с санкциями, многие компании понимают, что в скором времени они столкнутся со сложностями верификации за рубежом. В первую очередь, это, конечно, сказывается на экспортно ориентированной деятельности российских компаний, работающих в соответствии с принципами ответственного ведения бизнеса. На наш взгляд, решением проблемы могут стать международные соглашения с теми странами, которые нас поддерживают, например, в формате БРИКС", - привели слова Антона Дроздова в пресс-службе ПСБ.
Он добавил, что ПСБ расширяет взаимодействие с партнерами в сфере устойчивого развития. Банк уже заключил соглашения с Республикой Саха (Якутия), Сахалинской областью и Чувашской Республикой, цель которых - стратегическое партнерство, направленное на внедрение на территории регионов принципов устойчивого развития и ESG-трансформации, в частности, за счет "зеленых" финансовых инструментов и банковских нефинансовых продуктов.