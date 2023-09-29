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Привлекательность горного туризма в Абинском районе Кубани активно растет - РИА Новости, 29.09.2023
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Краснодарский край
 
18:11 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/turizm-1899527796.html
Привлекательность горного туризма в Абинском районе Кубани активно растет
Привлекательность горного туризма в Абинском районе Кубани активно растет - РИА Новости, 29.09.2023
Привлекательность горного туризма в Абинском районе Кубани активно растет
Отдых в горной местности Абинского района Краснодарского края набирает популярность, за год турпоток вырос более чем на 26%, отмечается и увеличение номерного... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T18:11
2023-09-29T18:11
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Отдых в горной местности Абинского района Краснодарского края набирает популярность, за год турпоток вырос более чем на 26%, отмечается и увеличение номерного фонда в гостиницах и базах отдыха муниципалитета, сообщили РИА Новости в администрации района. Территория Абинского района относится к горно-предгорной части края, обладает богатым природноресурсным потенциалом: равнинные, предгорные и горные ландшафты, где отдыхающие чувствуют себя комфортно благодаря мягкому климату. Также гости могут опробовать грязевые источники и лечебные минеральные воды. "За 2023 год Абинский район посетило 51 195 человек, среди них как однодневные экскурсанты, так и отдыхающие, размещающиеся в гостиницах. Для сравнения - в прошлом году в районе побывало 40 480 туристов. На территории района функционируют 16 гостиниц и 10 баз отдыха. Номерной фонд составляет 270 номеров", - рассказали власти. Отмечается, что за последние два года в районе были построены два новых объекта размещения: гостиница и база отдыха. Кроме того, в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" удалось увеличить номерной фонд муниципалитета. Например, за счёт грантовой поддержки одна из баз отдыха установила дополнительные модульные средства размещения. Наиболее популярными местами для туристов являются станицы Шапсугская и Эриванская. В окрестностях станиц в 2022 году были созданы три пешеходных турмаршрута в рамках краевого проекта "Горы близко". Например, маршрут "В Шапсугскую аномальную зону" протяженностью 5,5 километра, где гостей ждет большой Шапсугский дольмен, датируемый 1,5 тысячи лет до нашей эры, минеральные источники "Солонцы" – жерло недействующего вулкана, добавляют власти. А также маршрут "Тропами боевой славы Кубани" протяженностью 26 километров, включающий памятники солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, каскад водопадов "Большой Адегойский" высотой более 11 метров. Еще один маршрут - "На вершину горы Шизе" - это около 4 часов подъема на гору высотой 543 метра, при этом восхождение не требует специальной физической подготовки и доступно для гостей региона в любое время года, заключают в администрации. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал РИА Новости, что популярность "нерастиражированных" мест отдыха в регионе растет. Так, число туристов в Абинском районе за последние три года увеличилось на 50 процентов.
https://ria.ru/20230928/kuban-1899317625.html
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вениамин кондратьев, краснодарский край
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
Привлекательность горного туризма в Абинском районе Кубани активно растет

Привлекательность горного туризма в Абинском районе Кубани активно растет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТуристы у реки в Краснодарском крае
Туристы у реки в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Туристы у реки в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Отдых в горной местности Абинского района Краснодарского края набирает популярность, за год турпоток вырос более чем на 26%, отмечается и увеличение номерного фонда в гостиницах и базах отдыха муниципалитета, сообщили РИА Новости в администрации района.
Территория Абинского района относится к горно-предгорной части края, обладает богатым природноресурсным потенциалом: равнинные, предгорные и горные ландшафты, где отдыхающие чувствуют себя комфортно благодаря мягкому климату. Также гости могут опробовать грязевые источники и лечебные минеральные воды.
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"За 2023 год Абинский район посетило 51 195 человек, среди них как однодневные экскурсанты, так и отдыхающие, размещающиеся в гостиницах. Для сравнения - в прошлом году в районе побывало 40 480 туристов. На территории района функционируют 16 гостиниц и 10 баз отдыха. Номерной фонд составляет 270 номеров", - рассказали власти.
Отмечается, что за последние два года в районе были построены два новых объекта размещения: гостиница и база отдыха. Кроме того, в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" удалось увеличить номерной фонд муниципалитета. Например, за счёт грантовой поддержки одна из баз отдыха установила дополнительные модульные средства размещения.
Наиболее популярными местами для туристов являются станицы Шапсугская и Эриванская. В окрестностях станиц в 2022 году были созданы три пешеходных турмаршрута в рамках краевого проекта "Горы близко". Например, маршрут "В Шапсугскую аномальную зону" протяженностью 5,5 километра, где гостей ждет большой Шапсугский дольмен, датируемый 1,5 тысячи лет до нашей эры, минеральные источники "Солонцы" – жерло недействующего вулкана, добавляют власти. А также маршрут "Тропами боевой славы Кубани" протяженностью 26 километров, включающий памятники солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, каскад водопадов "Большой Адегойский" высотой более 11 метров. Еще один маршрут - "На вершину горы Шизе" - это около 4 часов подъема на гору высотой 543 метра, при этом восхождение не требует специальной физической подготовки и доступно для гостей региона в любое время года, заключают в администрации.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал РИА Новости, что популярность "нерастиражированных" мест отдыха в регионе растет. Так, число туристов в Абинском районе за последние три года увеличилось на 50 процентов.
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