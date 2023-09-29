https://ria.ru/20230929/turist-1899432153.html

На Бали приготовились к возникновению вспышки вируса Нипах

На Бали приготовились к возникновению вспышки вируса Нипах - РИА Новости, 29.09.2023

На Бали приготовились к возникновению вспышки вируса Нипах

На индонезийском острове Бали предвидят прибытие индийских туристов с симптомами вируса Нипах, заявил глава отдела профилактики и контроля службы... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:19

2023-09-29T14:19

2023-09-29T14:27

туризм

бали

индия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. На индонезийском острове Бали предвидят прибытие индийских туристов с симптомами вируса Нипах, заявил глава отдела профилактики и контроля службы здравоохранения Бали И Ваян Видия.В Индии зафиксирована новая вспышка особо опасного вируса Нипах, который разносят летучие мыши и другие животные. Он вызывает крайне тяжёлое заболевание, которое в 70% случаев приводит к смерти. Данные департамента туризма Бали показали, что индийские туристы заняли второе место среди иностранных туристов, посетивших Бали."В настоящее время происходит вспышка вируса Нипах в Индии. Мы должны предвидеть туристов с симптомами вируса Нипах, приезжающих из Индии на Бали. Мы можем взять у них образцы крови и провести эпидемиологическое обследование", - отметил Видия.По его словам, до сих пор на Бали не было обнаружено никаких симптомов у туристов."Работникам сферы туризма настоятельно рекомендуется доставлять своих гостей или клиентов с симптомами заболевания в клинику или медицинское учреждение для немедленного обследования", - подчеркнул чиновник.

https://ria.ru/20230927/turist-1898923469.html

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бали, индия