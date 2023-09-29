https://ria.ru/20230929/tsifroassistenty-1899436980.html
Зампред ВТБ: развитие цифровых ассистентов – драйвер цифровизации финтеха
Зампред ВТБ: развитие цифровых ассистентов – драйвер цифровизации финтеха - РИА Новости, 29.09.2023
Зампред ВТБ: развитие цифровых ассистентов – драйвер цифровизации финтеха
Финансовая индустрия движется в сторону гиперперсонализации, конвергенции различных технологий и нативного взаимодействия с клиентом, а новые цифровые... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:30
2023-09-29T14:30
2023-09-29T14:30
втб
новости компаний - экономика
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743253598_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_6a8f959b6d918eeed4b524e5cd661f2c.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Финансовая индустрия движется в сторону гиперперсонализации, конвергенции различных технологий и нативного взаимодействия с клиентом, а новые цифровые инструменты позволят совершить рывок в развитии рынка финансовых технологий, считает заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на XX Международном банковском форуме, который проходит в эти дни в Сочи. По его мнению, такими инструментами могут стать рекомендательные системы, проходящие стадию своего активного развития, чат-боты, интерактивно имитирующие человеческое общение, а также виртуальные инфлюенсеры — 3D-визуализация цифровых ассистентов, вступающих в диалог. "Последние в сфере финтеха будут становиться все более умными и нативными с точки зрения контакта с клинтом. А банки вступят в конкуренцию, предлагая все более продвинутых цифровых помощников", - цитирует пресс-служба ВТБ Кулика. Он отметил, что остается только соединить все эти компоненты, и в перспективе появится возможность купить себе такого электронного ассистента, который сможет давать советы — открыть вклад на выгодных условиях, перевести деньги маме, использовать свои остатки на счете и т.д. "При этом все взаимодействие идет на простом языке. И это не какой-то скачок вперед, а достаточно близкое будущее", — рассказал Кулик. Говоря о будущем финтеха, он также отметил, что в перспективе, в ответ на технологические санкции, могут возникнуть финтех-компании, предоставляющие клиентам доступ в мобильные банковские приложения на единой площадке. "Это потенциальный рынок, который может возникнуть. И на этом рынке могут появиться мультибанковские советники. Что для клиентов окажется более интересным, чем ассистенты, которые сейчас выпускают банки для продвижения своих собственных продуктов. Такой мультибанковский советник уже сможет говорить — вот там выгоднее депозит, пока идет акция, платежи проводи вот в этом банке, а еще можешь получить баллы и бонусы вот в том банке, если приобретешь страховку и т.д.", — приводятся в сообщении слова Кулика. Таким образом, программы лояльности и финансовые советы станут намного более клиентоориентированными. Это — перспектива ближайших пяти лет. А первые мультибанковские советники могут появится на рынке в течение следующего года, подчеркнул зампред ВТБ.
https://ria.ru/20230928/investirovanie-1899210594.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743253598_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_5297d2f7d10666c92c1de20bee0d421d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, новости компаний - экономика, технологии
ВТБ, Новости компаний - Экономика, Технологии
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Финансовая индустрия движется в сторону гиперперсонализации, конвергенции различных технологий и нативного взаимодействия с клиентом, а новые цифровые инструменты позволят совершить рывок в развитии рынка финансовых технологий, считает заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.
Об этом он сообщил в ходе своего выступления на XX Международном банковском форуме, который проходит в эти дни в Сочи
.
По его мнению, такими инструментами могут стать рекомендательные системы, проходящие стадию своего активного развития, чат-боты, интерактивно имитирующие человеческое общение, а также виртуальные инфлюенсеры — 3D-визуализация цифровых ассистентов, вступающих в диалог. "Последние в сфере финтеха будут становиться все более умными и нативными с точки зрения контакта с клинтом. А банки вступят в конкуренцию, предлагая все более продвинутых цифровых помощников", - цитирует пресс-служба ВТБ Кулика.
Он отметил, что остается только соединить все эти компоненты, и в перспективе появится возможность купить себе такого электронного ассистента, который сможет давать советы — открыть вклад на выгодных условиях, перевести деньги маме, использовать свои остатки на счете и т.д. "При этом все взаимодействие идет на простом языке. И это не какой-то скачок вперед, а достаточно близкое будущее", — рассказал Кулик.
Эксперты: около половины россиян готовы инвестировать на срок больше года
Говоря о будущем финтеха, он также отметил, что в перспективе, в ответ на технологические санкции, могут возникнуть финтех-компании, предоставляющие клиентам доступ в мобильные банковские приложения на единой площадке.
"Это потенциальный рынок, который может возникнуть. И на этом рынке могут появиться мультибанковские советники. Что для клиентов окажется более интересным, чем ассистенты, которые сейчас выпускают банки для продвижения своих собственных продуктов. Такой мультибанковский советник уже сможет говорить — вот там выгоднее депозит, пока идет акция, платежи проводи вот в этом банке, а еще можешь получить баллы и бонусы вот в том банке, если приобретешь страховку и т.д.", — приводятся в сообщении слова Кулика.
Таким образом, программы лояльности и финансовые советы станут намного более клиентоориентированными. Это — перспектива ближайших пяти лет. А первые мультибанковские советники могут появится на рынке в течение следующего года, подчеркнул зампред ВТБ.