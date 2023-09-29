https://ria.ru/20230929/tsifroassistenty-1899436980.html

Зампред ВТБ: развитие цифровых ассистентов – драйвер цифровизации финтеха

Зампред ВТБ: развитие цифровых ассистентов – драйвер цифровизации финтеха - РИА Новости, 29.09.2023

Зампред ВТБ: развитие цифровых ассистентов – драйвер цифровизации финтеха

Финансовая индустрия движется в сторону гиперперсонализации, конвергенции различных технологий и нативного взаимодействия с клиентом, а новые цифровые... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:30

2023-09-29T14:30

2023-09-29T14:30

втб

новости компаний - экономика

технологии

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Финансовая индустрия движется в сторону гиперперсонализации, конвергенции различных технологий и нативного взаимодействия с клиентом, а новые цифровые инструменты позволят совершить рывок в развитии рынка финансовых технологий, считает заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на XX Международном банковском форуме, который проходит в эти дни в Сочи. По его мнению, такими инструментами могут стать рекомендательные системы, проходящие стадию своего активного развития, чат-боты, интерактивно имитирующие человеческое общение, а также виртуальные инфлюенсеры — 3D-визуализация цифровых ассистентов, вступающих в диалог. "Последние в сфере финтеха будут становиться все более умными и нативными с точки зрения контакта с клинтом. А банки вступят в конкуренцию, предлагая все более продвинутых цифровых помощников", - цитирует пресс-служба ВТБ Кулика. Он отметил, что остается только соединить все эти компоненты, и в перспективе появится возможность купить себе такого электронного ассистента, который сможет давать советы — открыть вклад на выгодных условиях, перевести деньги маме, использовать свои остатки на счете и т.д. "При этом все взаимодействие идет на простом языке. И это не какой-то скачок вперед, а достаточно близкое будущее", — рассказал Кулик. Говоря о будущем финтеха, он также отметил, что в перспективе, в ответ на технологические санкции, могут возникнуть финтех-компании, предоставляющие клиентам доступ в мобильные банковские приложения на единой площадке. "Это потенциальный рынок, который может возникнуть. И на этом рынке могут появиться мультибанковские советники. Что для клиентов окажется более интересным, чем ассистенты, которые сейчас выпускают банки для продвижения своих собственных продуктов. Такой мультибанковский советник уже сможет говорить — вот там выгоднее депозит, пока идет акция, платежи проводи вот в этом банке, а еще можешь получить баллы и бонусы вот в том банке, если приобретешь страховку и т.д.", — приводятся в сообщении слова Кулика. Таким образом, программы лояльности и финансовые советы станут намного более клиентоориентированными. Это — перспектива ближайших пяти лет. А первые мультибанковские советники могут появится на рынке в течение следующего года, подчеркнул зампред ВТБ.

https://ria.ru/20230928/investirovanie-1899210594.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика, технологии