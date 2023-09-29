https://ria.ru/20230929/tsentr-1899505281.html

Центр выявления и поддержки одаренных детей создадут в Перми

Центр выявления и поддержки одаренных детей создадут в Перми - РИА Новости, 29.09.2023

Центр выявления и поддержки одаренных детей создадут в Перми

В Перми появится Центр выявления и поддержки одаренных детей "Академия первых" по типу "Сириуса", сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:01

2023-09-29T17:01

2023-09-29T17:01

пермский край

дмитрий махонин

пермь

образовательный центр "сириус"

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ПЕРМЬ, 29 сен - РИА Новости. В Перми появится Центр выявления и поддержки одаренных детей "Академия первых" по типу "Сириуса", сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. На полях проходящей в Москве Российской недели государственно-частного партнерства (ГЧП) состоялось подписание концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации в Перми Центра выявления и поддержки одаренных детей. "Согласно условиям соглашения Пермский край предоставляет концессионеру в аренду без торгов земельный участок, на котором до конца 2025 года компания планирует построить собственное здание для Центра выявления и поддержки одаренных детей "Академия первых". Оно будет создано по типу образовательного центра "Сириус", который действует сейчас в Сочи", – говорится в сообщении. По данным пресс-службы губернатора, общая стоимость объекта составит 2,4 миллиарда рублей, срок концессионного соглашения – семь лет. В образовательном центре смогут непрерывно находиться до 200 ребят из всех территорий Пермского края. "В Центре разместятся лабораторный кабинет, методические и учебные кабинеты, лекционная аудитория, тренажерный и спортивный залы, библиотека, столовая, а также корпус для временного проживания учащихся и преподавателей на 220 мест", – добавляют в пресс-службе губернатора. В ведомстве уточнили, что задачей учреждения станет поддержка детей, обладающих уникальными способностями в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Как подчеркнули в пресс-службе губернатора, реализация проектов с применением механизма ГЧП является одним из приоритетных направлений деятельности регионального правительства. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что сотрудничество бизнеса и власти с привлечением частных инвестиций позволяет реализовывать в регионе крупномасштабные проекты в сфере здравоохранения, образования, спорта, транспортной и коммунальной инфраструктур. "На начало третьего квартала 2023 года в регионе реализуется 119 проектов ГЧП с общим объемом инвестиций порядка 150 миллиардов рублей, из них порядка 94 миллиардов рублей – частные инвестиции, остальные средства – бюджеты разных уровней: федерального, регионального и муниципальных", – добавили в пресс-службе губернатора.

https://ria.ru/20230519/forum-1872894536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, дмитрий махонин, пермь, образовательный центр "сириус"