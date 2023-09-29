https://ria.ru/20230929/tovarooborot-1899393469.html

Посол Белоруссии спрогнозировал рост товарооборота с Россией по итогам года

Посол Белоруссии спрогнозировал рост товарооборота с Россией по итогам года - РИА Новости, 29.09.2023

Посол Белоруссии спрогнозировал рост товарооборота с Россией по итогам года

По итогам 2023 года планируется выйти на товарооборот Белоруссии и РФ товарами и услугами на уровне 55 миллиардов долларов, сообщил посол Белоруссии в России... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:29

2023-09-29T12:29

2023-09-29T12:29

белоруссия

алексей оверчук

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МОГИЛЕВ, 29 сен - РИА Новости. По итогам 2023 года планируется выйти на товарооборот Белоруссии и РФ товарами и услугами на уровне 55 миллиардов долларов, сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой."В условиях санкционного давления прошлый год мы закончили с рекордными показателями - рост товарооборота на 13-14 пунктов. Буквально сегодня появились цифры за восемь месяцев этого года: тоже плюс 13 пунктов, фактически плюс 3,5 миллиарда долларов. Мы по оценкам экспертов выйдем (в 2023 году) на товарооборот товарами 47-48 миллиардов и в сфере услуг 7 миллиардов. То есть суммарно объем внешней торговли между нашими странами имеет все признаки выйти на 55 миллиардов", - заявил Крутой в пятницу на заседании группы высокого уровня Совмина Союзного государства (СГ), которое проходит в Могилеве.Глава белорусской дипмиссии подчеркнул интенсивность белорусско-российских контактов на всех уровнях и реализации гуманитарных проектов. В ближайшее время гуманитарный блок союзного сотрудничества будет значительно усилен, сказал Крутой.Он также отметил, что до конца этого года должен быть решен вопрос взаимного признания электронной цифровой подписи.Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства создана в 2013 году. Этот орган СГ обсуждает актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и союзного строительства, рассматривает проекты повесток заседаний Совмина и Высшего Госсовета СГ, ход подготовки согласованных материалов по вопросам повестки заседаний.Сопредседателями группы являются вице-премьер РФ Алексей Оверчук и посол Белоруссии в РФ, спецпредставитель республики по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, наделенный полномочиями вице-премьера Дмитрий Крутой.В повестку дня заседания включено 13 вопросов. Среди них - об обращении лекарственных средств, о проработке вопроса выравнивания железнодорожных тарифов, о замещении программного обеспечения из недружественных стран, о подготовке проекта бюджета СГ на 2024 год, а также об организации транспортного сообщения Минск-Владивосток-Минск.

https://ria.ru/20230918/zerno-1896872574.html

https://ria.ru/20230710/sotrudnichestvo-1883283445.html

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белоруссия, алексей оверчук, россия, экономика, в мире