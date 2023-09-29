https://ria.ru/20230929/torgovlya-1899383656.html

Товарооборот России и Белоруссии в январе-июле вырос на 9,9 процента

Товарооборот России и Белоруссии в январе-июле вырос на 9,9 процента - РИА Новости, 29.09.2023

Товарооборот России и Белоруссии в январе-июле вырос на 9,9 процента

Объем торговли РФ и Белоруссии в январе-июле 2023 года достиг 2,5 триллиона рублей, увеличившись в годовом выражении на 9,9%, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T11:55

2023-09-29T11:55

2023-09-29T12:45

экономика

россия

белоруссия

алексей оверчук

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МОГИЛЕВ, 29 сен - РИА Новости. Объем торговли РФ и Белоруссии в январе-июле 2023 года достиг 2,5 триллиона рублей, увеличившись в годовом выражении на 9,9%, сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук."В этом году тенденция роста товарооборота у нас сохраняется. За 7 месяцев 2023 года торговля уже достигла 2,5 триллиона российских рублей, что на 9,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года", - заявил Оверчук в пятницу на заседании группы высокого уровня Совмина Союзного государства (СГ), которое проходит в Могилеве."При этом экспорт России в Белоруссию составил 1,2 триллиона рублей, импорт - 1,3", - уточнил вице-премьер.Оверчук отметил, что за последние два года стороны значительно продвинулись в реализации 28 союзных программ. " Наша задача - обеспечить максимально тесную экономическую взаимосвязанность между нашими странами и реализовать формулу "две страны - одна экономика", - сказал зампред правительства России. Он добавил, что эта конструкция будет гораздо прочнее, если будет усилена гуманитарная составляющая Союзного строительства.Оверчук напомнил о продолжении работы над проектом основных направлений реализации договора о СГ на период 2024-2026 годов. "В скором времени мы рассчитываем выйти на согласование документа и его одобрение Советом министров Союзного государства и утверждение декретом Высшего госсовета", - пояснил вице-премьер.Группа высокого уровня Совета министров СГ обсуждает актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и союзного строительства, рассматривает проекты повесток заседаний Совмина и Высшего Госсовета СГ, ход подготовки согласованных материалов по вопросам повестки заседаний.Сопредседателями группы являются вице-премьер РФ Алексей Оверчук и посол Белоруссии в РФ, спецпредставитель республики по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках СГ, наделенный полномочиями вице-премьера, Дмитрий Крутой.В повестку дня заседания включено 13 вопросов. Среди них - об обращении лекарственных средств, о проработке вопроса выравнивания железнодорожных тарифов, о замещении программного обеспечения из недружественных стран, о подготовке проекта бюджета СГ на 2024 год, а также об организации транспортного сообщения Минск - Владивосток - Минск.

https://ria.ru/20230926/lukashenko-1898661582.html

https://ria.ru/20230915/otnosheniya-1896308222.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, белоруссия, алексей оверчук