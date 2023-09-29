https://ria.ru/20230929/sudan-1899551928.html
СМИ: США и ряд других стран попросят ООН расследовать преступления в Судане
СМИ: США и ряд других стран попросят ООН расследовать преступления в Судане - РИА Новости, 29.09.2023
СМИ: США и ряд других стран попросят ООН расследовать преступления в Судане
США, Великобритания, Норвегия и Германия собираются подать в Совет по правам человека (СПЧ) ООН ходатайство о начале расследования преступлений во время... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T20:39
2023-09-29T20:39
2023-09-29T20:39
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. США, Великобритания, Норвегия и Германия собираются подать в Совет по правам человека (СПЧ) ООН ходатайство о начале расследования преступлений во время конфликта в Судане, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект ходатайства, к которому оно получило доступ. "Соединенные Штаты, Великобритания, Норвегия и Германия планируют подать в орган ООН по правам человека ходатайство о начале расследования предполагаемых зверств в Судане", - сообщает агентство. Согласно агентству, в документе осуждаются предполагаемые нарушения прав человека и злоупотребления, совершенные во время пятимесячного конфликта в Судане, "Документ направлен на создание группы из трех человек по расследованию преступлений в Судане", - отмечает Рейтер. Международный уголовный суд (МУС) в июле открыл новое расследование предполагаемых военных преступлений в суданском Дарфуре в связи с эскалацией насилия в регионе. С 15 апреля в Судане идут бои между силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Ситуация в стране не улучшается, несмотря на переговоры сторон конфликта в саудовской Джидде, которые начались 6 мая. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), около 2,2 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами в Судане, порядка 700 тысяч покинули страну с начала конфликта.
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в мире, судан, великобритания, норвегия, международный уголовный суд, оон
В мире, Судан, Великобритания, Норвегия, Международный уголовный суд, ООН
СМИ: США и ряд других стран попросят ООН расследовать преступления в Судане
Рейтер: США и ряд других стран попросят ООН расследовать преступления в Судане