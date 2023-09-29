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Россия поможет студентам из Буркина-Фасо, попавшим под французские санкции - РИА Новости, 29.09.2023
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18:06 29.09.2023 (обновлено: 19:26 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/studenty-1899526386.html
Россия поможет студентам из Буркина-Фасо, попавшим под французские санкции
Россия поможет студентам из Буркина-Фасо, попавшим под французские санкции - РИА Новости, 29.09.2023
Россия поможет студентам из Буркина-Фасо, попавшим под французские санкции
Россия поможет студентам из Буркина-Фасо, которые попали под французские санкции, сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T18:06
2023-09-29T19:26
россия
буркина-фасо
франция
константин могилевский
валерий фальков
политика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия поможет студентам из Буркина-Фасо, которые попали под французские санкции, сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.В министерстве пояснили, что одной из тем встречи замглавы Минобрнауки России Константина Могилевского с министром высшего образования, научных исследований и инноваций Буркина-Фасо Аджимом Тьомбиано стал дипломатический прецедент: в качестве односторонней ограничительной меры Франция прекратила выдачу виз гражданам Буркина-Фасо, в том числе уже зачисленным во французские университеты студентам."Позиция Франции доказывает, что буркинийские власти приняли абсолютно правильное решение добиваться полного суверенитета. Минобрнауки России, безусловно, выступит в этой ситуации вашим стратегическим партнером и окажет помощь попавшим в сложную ситуацию буркинийским студентам. Россия поступит как друг", - сказал Могилевский, его слова приводятся в сообщении.В свою очередь, министр высшего образования, научных исследований и инноваций Буркина-Фасо Аджим Тьомбиано отметил, что последствием санкционной политики Франции стало лишение буркинийских студентов возможности начать или продолжить обучение во французских университетах и попросил помощи в переориентации студентов на получение российского образования.В российском министерстве подчеркнули, что глава Минобрнауки Валерий Фальков уже поручил проработать запрос Буркина-Фасо и принять исчерпывающие меры по обеспечению возможности буркинийским студентам получать образование в России.В Буркина-Фасо планируется масштабная реформа системы образования, министр Аджим Тьомбиано подчеркнул, что опыт российской стороны в этой области крайне важен для Уагадугу, в этой связи им была озвучена просьба оказать консультативную помощь при проведении данной реформы в целях учета всех важных аспектов формирования образовательной политики, добавили в пресс-службе министерства."Наряду с этим стороны договорились перевести диалог и по другим аспектам в практическое русло: продолжить работу над межправительственным соглашением о взаимном признании образования и наращивать академическую мобильность. Партнеры также выразили заинтересованность в подключении к проекту "Российско-Африканский сетевой университет", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20230922/sotrudnichestvo-1897916128.html
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россия, буркина-фасо, франция, константин могилевский, валерий фальков, политика
Россия, Буркина-Фасо, Франция, Константин Могилевский, Валерий Фальков, Политика
Россия поможет студентам из Буркина-Фасо, попавшим под французские санкции

Могилевский: РФ поможет студентам из Буркина-Фасо, попавшим под санкции

© AP Photo / Sophie GarciaБуркина-Фасо
Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Sophie Garcia
Буркина-Фасо. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия поможет студентам из Буркина-Фасо, которые попали под французские санкции, сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.
В министерстве пояснили, что одной из тем встречи замглавы Минобрнауки России Константина Могилевского с министром высшего образования, научных исследований и инноваций Буркина-Фасо Аджимом Тьомбиано стал дипломатический прецедент: в качестве односторонней ограничительной меры Франция прекратила выдачу виз гражданам Буркина-Фасо, в том числе уже зачисленным во французские университеты студентам.
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"Позиция Франции доказывает, что буркинийские власти приняли абсолютно правильное решение добиваться полного суверенитета. Минобрнауки России, безусловно, выступит в этой ситуации вашим стратегическим партнером и окажет помощь попавшим в сложную ситуацию буркинийским студентам. Россия поступит как друг", - сказал Могилевский, его слова приводятся в сообщении.
В свою очередь, министр высшего образования, научных исследований и инноваций Буркина-Фасо Аджим Тьомбиано отметил, что последствием санкционной политики Франции стало лишение буркинийских студентов возможности начать или продолжить обучение во французских университетах и попросил помощи в переориентации студентов на получение российского образования.
В российском министерстве подчеркнули, что глава Минобрнауки Валерий Фальков уже поручил проработать запрос Буркина-Фасо и принять исчерпывающие меры по обеспечению возможности буркинийским студентам получать образование в России.
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В Буркина-Фасо планируется масштабная реформа системы образования, министр Аджим Тьомбиано подчеркнул, что опыт российской стороны в этой области крайне важен для Уагадугу, в этой связи им была озвучена просьба оказать консультативную помощь при проведении данной реформы в целях учета всех важных аспектов формирования образовательной политики, добавили в пресс-службе министерства.
"Наряду с этим стороны договорились перевести диалог и по другим аспектам в практическое русло: продолжить работу над межправительственным соглашением о взаимном признании образования и наращивать академическую мобильность. Партнеры также выразили заинтересованность в подключении к проекту "Российско-Африканский сетевой университет", - заключили в министерстве.
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РоссияБуркина-ФасоФранцияКонстантин МогилевскийВалерий ФальковПолитика
 
 
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