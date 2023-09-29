Россия поможет студентам из Буркина-Фасо, попавшим под французские санкции
Могилевский: РФ поможет студентам из Буркина-Фасо, попавшим под санкции
© AP Photo / Sophie GarciaБуркина-Фасо
© AP Photo / Sophie Garcia
Буркина-Фасо. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия поможет студентам из Буркина-Фасо, которые попали под французские санкции, сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.
В министерстве пояснили, что одной из тем встречи замглавы Минобрнауки России Константина Могилевского с министром высшего образования, научных исследований и инноваций Буркина-Фасо Аджимом Тьомбиано стал дипломатический прецедент: в качестве односторонней ограничительной меры Франция прекратила выдачу виз гражданам Буркина-Фасо, в том числе уже зачисленным во французские университеты студентам.
"Позиция Франции доказывает, что буркинийские власти приняли абсолютно правильное решение добиваться полного суверенитета. Минобрнауки России, безусловно, выступит в этой ситуации вашим стратегическим партнером и окажет помощь попавшим в сложную ситуацию буркинийским студентам. Россия поступит как друг", - сказал Могилевский, его слова приводятся в сообщении.
В свою очередь, министр высшего образования, научных исследований и инноваций Буркина-Фасо Аджим Тьомбиано отметил, что последствием санкционной политики Франции стало лишение буркинийских студентов возможности начать или продолжить обучение во французских университетах и попросил помощи в переориентации студентов на получение российского образования.
В российском министерстве подчеркнули, что глава Минобрнауки Валерий Фальков уже поручил проработать запрос Буркина-Фасо и принять исчерпывающие меры по обеспечению возможности буркинийским студентам получать образование в России.
В Буркина-Фасо планируется масштабная реформа системы образования, министр Аджим Тьомбиано подчеркнул, что опыт российской стороны в этой области крайне важен для Уагадугу, в этой связи им была озвучена просьба оказать консультативную помощь при проведении данной реформы в целях учета всех важных аспектов формирования образовательной политики, добавили в пресс-службе министерства.
"Наряду с этим стороны договорились перевести диалог и по другим аспектам в практическое русло: продолжить работу над межправительственным соглашением о взаимном признании образования и наращивать академическую мобильность. Партнеры также выразили заинтересованность в подключении к проекту "Российско-Африканский сетевой университет", - заключили в министерстве.