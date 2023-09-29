https://ria.ru/20230929/strakh-1899329128.html

"Из страха перед Россией". Стало известно, на что решилась Германия

"Из страха перед Россией". Стало известно, на что решилась Германия - РИА Новости, 29.09.2023

"Из страха перед Россией". Стало известно, на что решилась Германия

Германия и Израиль заключили соглашение о намерении Берлина приобрести противоракетный комплекс Arrow-3 из страха перед возможной угрозы со стороны России,... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T03:40

2023-09-29T03:40

2023-09-29T03:40

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германия

израиль

нато

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Германия и Израиль заключили соглашение о намерении Берлина приобрести противоракетный комплекс Arrow-3 из страха перед возможной угрозы со стороны России, говорится в статье Focus."Покупка системы противоракетной обороны — ответ на украинский конфликт. При помощи Arrow-3 Германия хочет защитить себя, а также союзников по НАТО от возможных атак ракетами средней дальности", — сообщили в немецком журнале.Автор статьи отметил, что стоимость сделки, самой крупной в истории Израиля по продаже оружия, оценивается в примерно четыре миллиарда евро. Уточняется, что закупка Arrow-3 осуществляется в рамках реализации инициативы "Европейский небесный щит".Германия запустила этот проект в августе 2022 года. Сейчас он объединяет 19 стран, включая членов НАТО Великобританию, Словакию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Бельгию, Чешскую Республику, Финляндию, Литву, Нидерланды, Румынию, Словению, Эстонию и Норвегию. В феврале 2023 года к инициативе также присоединились Швеция, страна-кандидат на вступление в НАТО, и Дания. В июле список участников пополнили Швейцария и Австрия.

https://ria.ru/20230928/bpla-1899283938.html

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израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, германия, израиль, нато