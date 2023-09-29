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"Из страха перед Россией". Стало известно, на что решилась Германия
"Из страха перед Россией". Стало известно, на что решилась Германия - РИА Новости, 29.09.2023
"Из страха перед Россией". Стало известно, на что решилась Германия
Германия и Израиль заключили соглашение о намерении Берлина приобрести противоракетный комплекс Arrow-3 из страха перед возможной угрозы со стороны России,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T03:40
2023-09-29T03:40
2023-09-29T03:40
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Германия и Израиль заключили соглашение о намерении Берлина приобрести противоракетный комплекс Arrow-3 из страха перед возможной угрозы со стороны России, говорится в статье Focus."Покупка системы противоракетной обороны — ответ на украинский конфликт. При помощи Arrow-3 Германия хочет защитить себя, а также союзников по НАТО от возможных атак ракетами средней дальности", — сообщили в немецком журнале.Автор статьи отметил, что стоимость сделки, самой крупной в истории Израиля по продаже оружия, оценивается в примерно четыре миллиарда евро. Уточняется, что закупка Arrow-3 осуществляется в рамках реализации инициативы "Европейский небесный щит".Германия запустила этот проект в августе 2022 года. Сейчас он объединяет 19 стран, включая членов НАТО Великобританию, Словакию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Бельгию, Чешскую Республику, Финляндию, Литву, Нидерланды, Румынию, Словению, Эстонию и Норвегию. В феврале 2023 года к инициативе также присоединились Швеция, страна-кандидат на вступление в НАТО, и Дания. В июле список участников пополнили Швейцария и Австрия.
https://ria.ru/20230928/bpla-1899283938.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, израиль, нато
В мире, Германия, Израиль, НАТО
"Из страха перед Россией". Стало известно, на что решилась Германия
Focus: Германия купит у Израиля системы ПРО Arrow 3 из-за конфликта на Украине