Рейтинг@Mail.ru
"Из страха перед Россией". Стало известно, на что решилась Германия - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:40 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/strakh-1899329128.html
"Из страха перед Россией". Стало известно, на что решилась Германия
"Из страха перед Россией". Стало известно, на что решилась Германия - РИА Новости, 29.09.2023
"Из страха перед Россией". Стало известно, на что решилась Германия
Германия и Израиль заключили соглашение о намерении Берлина приобрести противоракетный комплекс Arrow-3 из страха перед возможной угрозы со стороны России,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T03:40
2023-09-29T03:40
в мире
германия
израиль
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151489/27/1514892740_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_96ed51bdc814aa9151f2da0050e41c3b.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Германия и Израиль заключили соглашение о намерении Берлина приобрести противоракетный комплекс Arrow-3 из страха перед возможной угрозы со стороны России, говорится в статье Focus."Покупка системы противоракетной обороны — ответ на украинский конфликт. При помощи Arrow-3 Германия хочет защитить себя, а также союзников по НАТО от возможных атак ракетами средней дальности", — сообщили в немецком журнале.Автор статьи отметил, что стоимость сделки, самой крупной в истории Израиля по продаже оружия, оценивается в примерно четыре миллиарда евро. Уточняется, что закупка Arrow-3 осуществляется в рамках реализации инициативы "Европейский небесный щит".Германия запустила этот проект в августе 2022 года. Сейчас он объединяет 19 стран, включая членов НАТО Великобританию, Словакию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Бельгию, Чешскую Республику, Финляндию, Литву, Нидерланды, Румынию, Словению, Эстонию и Норвегию. В феврале 2023 года к инициативе также присоединились Швеция, страна-кандидат на вступление в НАТО, и Дания. В июле список участников пополнили Швейцария и Австрия.
https://ria.ru/20230928/bpla-1899283938.html
германия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151489/27/1514892740_301:0:1741:1080_1920x0_80_0_0_8a10318f9684d9b38e7b29a0456a596b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, израиль, нато
В мире, Германия, Израиль, НАТО
"Из страха перед Россией". Стало известно, на что решилась Германия

Focus: Германия купит у Израиля системы ПРО Arrow 3 из-за конфликта на Украине

© Фото : Public domainИспытания противоракетного комплекса Arrow-3
Испытания противоракетного комплекса Arrow-3 - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : Public domain
Испытания противоракетного комплекса Arrow-3. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Германия и Израиль заключили соглашение о намерении Берлина приобрести противоракетный комплекс Arrow-3 из страха перед возможной угрозы со стороны России, говорится в статье Focus.
«
"Покупка системы противоракетной обороны — ответ на украинский конфликт. При помощи Arrow-3 Германия хочет защитить себя, а также союзников по НАТО от возможных атак ракетами средней дальности", — сообщили в немецком журнале.
Автор статьи отметил, что стоимость сделки, самой крупной в истории Израиля по продаже оружия, оценивается в примерно четыре миллиарда евро. Уточняется, что закупка Arrow-3 осуществляется в рамках реализации инициативы "Европейский небесный щит".
Германия запустила этот проект в августе 2022 года. Сейчас он объединяет 19 стран, включая членов НАТО Великобританию, Словакию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Бельгию, Чешскую Республику, Финляндию, Литву, Нидерланды, Румынию, Словению, Эстонию и Норвегию. В феврале 2023 года к инициативе также присоединились Швеция, страна-кандидат на вступление в НАТО, и Дания. В июле список участников пополнили Швейцария и Австрия.
Разведывательный беспилотник LUNA NG производства концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Бундесвер закупит у концерна Rheinmetall 13 разведывательных дронов HUSAR
Вчера, 18:55
 
В миреГерманияИзраильНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала