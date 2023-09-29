https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899546238.html

Спецоперация, 29 сентября: Генштаб не планирует дополнительную мобилизацию

Спецоперация, 29 сентября: Генштаб не планирует дополнительную мобилизацию - РИА Новости, 29.09.2023

Спецоперация, 29 сентября: Генштаб не планирует дополнительную мобилизацию

О ходе спецоперации, вмешательстве НАТО в конфликт на Украине и росте числа добровольцев для участия в спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T20:01

2023-09-29T20:01

2023-09-29T21:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дмитрий песков

россия

су-25

миг-29

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864339041_0:157:3190:1951_1920x0_80_0_0_74912e14cb45d9ee49b20378f58f5f9b.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, вмешательстве НАТО в конфликт на Украине и росте числа добровольцев для участия в спецоперации — в материале РИА Новости.Рост числа добровольцев для участия в СВОНачальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что планов по проведению дополнительных мобилизационных мероприятий в России нет.По его словам, для выполнения задач спецоперации достаточно желающих служить по контракту и заключивших контракты с вооруженными силами, а также добровольцев. Как отметил контр-адмирал, число граждан, решивших по собственной инициативе поступить на службу, значительно выросло. Кроме того, для своевременного оформления министерством обороны добровольцев по всей стране расширили сеть пунктов отбора на военную службу по контракту и увеличили количество инструкторов для работы с кандидатами, добавил замначальника ГОМУ. Трошев в МинобороныПрезидент Владимир Путин провел встречу с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником Андреем Трошевым. Глава государства напомнил, что в последнюю встречу они с Трошевым говорили о формировании добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные задачи и, прежде всего, в зоне спецоперации. Путин отметил, что полковник сам более года принимал участие в сражениях, знает, какие вопросы необходимо заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла лучшим образом.Ранее в СМИ распространилась информация, что Трошева рассматривают в качестве преемника основателя группы "Вагнера" Евгения Пригожина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя такие сообщения, говорил, что это вопрос не к нему. Сегодня чиновник уточнил, что Трошев уже работает в министерстве обороны. На вопрос — будет ли ЧВК "Вагнер" снова участвовать в СВО — может ответить только Минобороны, добавил он.Участие НАТО в конфликте на УкраинеПалата представителей конгресса США проголосовала против исключения помощи Украине из бюджета Госдепа на следующий год. При этом в сенате обсуждают временный проект бюджета, который в случае согласования и принятия будет действовать до 17 ноября и включать сокращенный объем средств для киевских властей в виде 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона и 1,65 миллирад долларов для госдепартамента.По данным считающейся аффилированной с Минобороны США и правительством аналитической корпорации RAND, НАТО может и не ответить на возможный удар России по альянсу в ходе российско-украинского конфликта. В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков допустил, что это вброс — как раз для того, чтобы подтолкнуть Москву к эскалации. По его словам, Запад уже не раз пытался спровоцировать Россию на ответные действия, в частности, путем поставки все новых вооружений для ВСУ, но последняя по-прежнему не отвечает на провокации. Атаки ВСУ на российские регионыВ слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.Как уточнил глава региона, один из трансформаторов загорелся, пять населенных пунктов и больница оказались обесточены. Незадолго до этого он также сообщал о работе системы ПВО в Курском районе. Силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 11 украинских БПЛА, один из них —над территорией Калужской области и десять — над Курской. Днем над Белгородской областью сбили еще один дрон противника, уточнили в Минобороны.Ход спецоперации

https://ria.ru/20230401/prizyv-1862106182.html

https://ria.ru/20230825/vagner-1892195235.html

https://ria.ru/20230928/proval-1899084688.html

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дмитрий песков, россия, су-25, миг-29, владимир путин, москва, юнус-бек евкуров