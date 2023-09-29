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Спецоперация, 29 сентября: Генштаб не планирует дополнительную мобилизацию - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:01 29.09.2023 (обновлено: 21:20 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899546238.html
Спецоперация, 29 сентября: Генштаб не планирует дополнительную мобилизацию
Спецоперация, 29 сентября: Генштаб не планирует дополнительную мобилизацию - РИА Новости, 29.09.2023
Спецоперация, 29 сентября: Генштаб не планирует дополнительную мобилизацию
О ходе спецоперации, вмешательстве НАТО в конфликт на Украине и росте числа добровольцев для участия в спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T20:01
2023-09-29T21:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий песков
россия
су-25
миг-29
владимир путин
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, вмешательстве НАТО в конфликт на Украине и росте числа добровольцев для участия в спецоперации — в материале РИА Новости.Рост числа добровольцев для участия в СВОНачальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что планов по проведению дополнительных мобилизационных мероприятий в России нет.По его словам, для выполнения задач спецоперации достаточно желающих служить по контракту и заключивших контракты с вооруженными силами, а также добровольцев. Как отметил контр-адмирал, число граждан, решивших по собственной инициативе поступить на службу, значительно выросло. Кроме того, для своевременного оформления министерством обороны добровольцев по всей стране расширили сеть пунктов отбора на военную службу по контракту и увеличили количество инструкторов для работы с кандидатами, добавил замначальника ГОМУ. Трошев в МинобороныПрезидент Владимир Путин провел встречу с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником Андреем Трошевым. Глава государства напомнил, что в последнюю встречу они с Трошевым говорили о формировании добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные задачи и, прежде всего, в зоне спецоперации. Путин отметил, что полковник сам более года принимал участие в сражениях, знает, какие вопросы необходимо заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла лучшим образом.Ранее в СМИ распространилась информация, что Трошева рассматривают в качестве преемника основателя группы "Вагнера" Евгения Пригожина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя такие сообщения, говорил, что это вопрос не к нему. Сегодня чиновник уточнил, что Трошев уже работает в министерстве обороны. На вопрос — будет ли ЧВК "Вагнер" снова участвовать в СВО — может ответить только Минобороны, добавил он.Участие НАТО в конфликте на УкраинеПалата представителей конгресса США проголосовала против исключения помощи Украине из бюджета Госдепа на следующий год. При этом в сенате обсуждают временный проект бюджета, который в случае согласования и принятия будет действовать до 17 ноября и включать сокращенный объем средств для киевских властей в виде 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона и 1,65 миллирад долларов для госдепартамента.По данным считающейся аффилированной с Минобороны США и правительством аналитической корпорации RAND, НАТО может и не ответить на возможный удар России по альянсу в ходе российско-украинского конфликта. В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков допустил, что это вброс — как раз для того, чтобы подтолкнуть Москву к эскалации. По его словам, Запад уже не раз пытался спровоцировать Россию на ответные действия, в частности, путем поставки все новых вооружений для ВСУ, но последняя по-прежнему не отвечает на провокации. Атаки ВСУ на российские регионыВ слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.Как уточнил глава региона, один из трансформаторов загорелся, пять населенных пунктов и больница оказались обесточены. Незадолго до этого он также сообщал о работе системы ПВО в Курском районе. Силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 11 украинских БПЛА, один из них —над территорией Калужской области и десять — над Курской. Днем над Белгородской областью сбили еще один дрон противника, уточнили в Минобороны.Ход спецоперации
https://ria.ru/20230401/prizyv-1862106182.html
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в мире, украина, дмитрий песков, россия, су-25, миг-29, владимир путин, москва, юнус-бек евкуров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Россия, Су-25, МиГ-29, Владимир Путин, Москва, Юнус-Бек Евкуров
Спецоперация, 29 сентября: Генштаб не планирует дополнительную мобилизацию

Генштаб: в РФ не планируют проводить дополнительную мобилизацию

© РИА Новости / Павел ЛисицынПризывники на торжественном построении на плацу перед отправкой в вооруженные силы РФ
Призывники на торжественном построении на плацу перед отправкой в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Призывники на торжественном построении на плацу перед отправкой в вооруженные силы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, вмешательстве НАТО в конфликт на Украине и росте числа добровольцев для участия в спецоперации — в материале РИА Новости.

Рост числа добровольцев для участия в СВО

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что планов по проведению дополнительных мобилизационных мероприятий в России нет.
По его словам, для выполнения задач спецоперации достаточно желающих служить по контракту и заключивших контракты с вооруженными силами, а также добровольцев. Как отметил контр-адмирал, число граждан, решивших по собственной инициативе поступить на службу, значительно выросло.
Кроме того, для своевременного оформления министерством обороны добровольцев по всей стране расширили сеть пунктов отбора на военную службу по контракту и увеличили количество инструкторов для работы с кандидатами, добавил замначальника ГОМУ.
Новобранцы на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Призыв на военную службу в России
1 апреля, 00:03

Трошев в Минобороны

Президент Владимир Путин провел встречу с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником Андреем Трошевым.
Глава государства напомнил, что в последнюю встречу они с Трошевым говорили о формировании добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные задачи и, прежде всего, в зоне спецоперации.
Путин отметил, что полковник сам более года принимал участие в сражениях, знает, какие вопросы необходимо заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла лучшим образом.
Ранее в СМИ распространилась информация, что Трошева рассматривают в качестве преемника основателя группы "Вагнера" Евгения Пригожина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя такие сообщения, говорил, что это вопрос не к нему.
Сегодня чиновник уточнил, что Трошев уже работает в министерстве обороны. На вопрос — будет ли ЧВК "Вагнер" снова участвовать в СВО — может ответить только Минобороны, добавил он.
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Песков ответил на вопрос о будущем ЧВК "Вагнер"
25 августа, 13:23

Участие НАТО в конфликте на Украине

Палата представителей конгресса США проголосовала против исключения помощи Украине из бюджета Госдепа на следующий год. При этом в сенате обсуждают временный проект бюджета, который в случае согласования и принятия будет действовать до 17 ноября и включать сокращенный объем средств для киевских властей в виде 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона и 1,65 миллирад долларов для госдепартамента.
По данным считающейся аффилированной с Минобороны США и правительством аналитической корпорации RAND, НАТО может и не ответить на возможный удар России по альянсу в ходе российско-украинского конфликта. В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков допустил, что это вброс — как раз для того, чтобы подтолкнуть Москву к эскалации.
По его словам, Запад уже не раз пытался спровоцировать Россию на ответные действия, в частности, путем поставки все новых вооружений для ВСУ, но последняя по-прежнему не отвечает на провокации.
Военнослужащие на французской авиабазе в Ниамее - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
"Запад отступает". Во Франции указали на новое бегство НАТО из-за Украины
28 сентября, 04:59

Атаки ВСУ на российские регионы

В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Как уточнил глава региона, один из трансформаторов загорелся, пять населенных пунктов и больница оказались обесточены. Незадолго до этого он также сообщал о работе системы ПВО в Курском районе.
Силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 11 украинских БПЛА, один из них —над территорией Калужской области и десять — над Курской. Днем над Белгородской областью сбили еще один дрон противника, уточнили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.09.2023Посмотреть

Ход спецоперации

  • С 24 по 29 сентября российские войска с помощью ракет и беспилотников нанесли девять групповых ударов по военным объектам ВСУ. Так, был уничтожен пункт управления формирования "Иностранный легион". Кроме того, поражены два крупных арсенала с оружием и боеприпасами, а также нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях;
  • Армия противника за пять дней потеряла на всех направлениях убитыми и ранеными более 3 600 военнослужащих, а также пять самолетов – штурмовик Су-25 и четыре фронтовых истребителя МиГ-29;
  • За этот же период российские военные уничтожили около 130 украинских танков и других боевых бронированных машин, а также около 80 гаубиц и орудий;
  • В течение недели средства ПВО перехватили 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха", управляемую авиационную бомбу JDAM и четыре противорадиолокационных ракеты HARM производства США.
Сожженный украинский танк в арке жилого многоэтажного дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Американцы признали поражение ВСУ
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий ПесковРоссияСу-25МиГ-29Владимир ПутинМоскваЮнус-Бек Евкуров
 
 
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