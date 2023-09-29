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Киев за неделю потерял на Донецком направлении более 1760 военных - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 29.09.2023 (обновлено: 15:51 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899477088.html
Киев за неделю потерял на Донецком направлении более 1760 военных
Киев за неделю потерял на Донецком направлении более 1760 военных - РИА Новости, 29.09.2023
Киев за неделю потерял на Донецком направлении более 1760 военных
Войска Украины с 25 сентября на Донецком направлении потеряли ранеными и убитыми более 1760 военнослужащих, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:33
2023-09-29T15:51
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Войска Украины с 25 сентября на Донецком направлении потеряли ранеными и убитыми более 1760 военнослужащих, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ.На Донецком направлении, отметили в ведомстве, в течение недели противник продолжал предпринимать попытки наступательных действий в районах города Артемовск и населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. За прошедшую неделю на данном направлении подразделениями "Южной" группировки российских войск отражена 31 атака ВСУ."В результате боевых действий противник потерял более 1 760 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 40 танков и других боевых бронированных машин, а также 70 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 13 орудий полевой артиллерии и две реактивных системы залпового огня "Град". Кроме того, ударами штурмовой авиации уничтожено два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Звановка и Заря Донецкой Народной Республики", - сказали в министерстве.С целью восполнения значительных потерь живой силы в ходе неудавшихся штурмов Клещеевки и Андреевки командование войск Украины было вынужденно перебросить с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад, добавили в Минобороны.
РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев за неделю потерял на Донецком направлении более 1760 военных

МО РФ: на Донецком направлении в течение недели ВСУ потеряли более 1760 военных

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Войска Украины с 25 сентября на Донецком направлении потеряли ранеными и убитыми более 1760 военнослужащих, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ.
На Донецком направлении, отметили в ведомстве, в течение недели противник продолжал предпринимать попытки наступательных действий в районах города Артемовск и населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. За прошедшую неделю на данном направлении подразделениями "Южной" группировки российских войск отражена 31 атака ВСУ.
«
"В результате боевых действий противник потерял более 1 760 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 40 танков и других боевых бронированных машин, а также 70 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 13 орудий полевой артиллерии и две реактивных системы залпового огня "Град". Кроме того, ударами штурмовой авиации уничтожено два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Звановка и Заря Донецкой Народной Республики", - сказали в министерстве.
С целью восполнения значительных потерь живой силы в ходе неудавшихся штурмов Клещеевки и Андреевки командование войск Украины было вынужденно перебросить с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад, добавили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 сентября, 17:00
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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