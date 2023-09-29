Киев за неделю потерял на Донецком направлении более 1760 военных
МО РФ: на Донецком направлении в течение недели ВСУ потеряли более 1760 военных
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Войска Украины с 25 сентября на Донецком направлении потеряли ранеными и убитыми более 1760 военнослужащих, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ.
На Донецком направлении, отметили в ведомстве, в течение недели противник продолжал предпринимать попытки наступательных действий в районах города Артемовск и населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. За прошедшую неделю на данном направлении подразделениями "Южной" группировки российских войск отражена 31 атака ВСУ.
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"В результате боевых действий противник потерял более 1 760 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 40 танков и других боевых бронированных машин, а также 70 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 13 орудий полевой артиллерии и две реактивных системы залпового огня "Град". Кроме того, ударами штурмовой авиации уничтожено два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Звановка и Заря Донецкой Народной Республики", - сказали в министерстве.
С целью восполнения значительных потерь живой силы в ходе неудавшихся штурмов Клещеевки и Андреевки командование войск Украины было вынужденно перебросить с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад, добавили в Минобороны.