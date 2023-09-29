https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899477088.html

Киев за неделю потерял на Донецком направлении более 1760 военных

Киев за неделю потерял на Донецком направлении более 1760 военных - РИА Новости, 29.09.2023

Киев за неделю потерял на Донецком направлении более 1760 военных

Войска Украины с 25 сентября на Донецком направлении потеряли ранеными и убитыми более 1760 военнослужащих, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:33

2023-09-29T15:33

2023-09-29T15:51

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Войска Украины с 25 сентября на Донецком направлении потеряли ранеными и убитыми более 1760 военнослужащих, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ.На Донецком направлении, отметили в ведомстве, в течение недели противник продолжал предпринимать попытки наступательных действий в районах города Артемовск и населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. За прошедшую неделю на данном направлении подразделениями "Южной" группировки российских войск отражена 31 атака ВСУ."В результате боевых действий противник потерял более 1 760 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 40 танков и других боевых бронированных машин, а также 70 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 13 орудий полевой артиллерии и две реактивных системы залпового огня "Град". Кроме того, ударами штурмовой авиации уничтожено два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Звановка и Заря Донецкой Народной Республики", - сказали в министерстве.С целью восполнения значительных потерь живой силы в ходе неудавшихся штурмов Клещеевки и Андреевки командование войск Украины было вынужденно перебросить с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад, добавили в Минобороны.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины