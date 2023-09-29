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Путин заявил, что погибшие осужденные участники СВО искупили свою вину

Путин заявил, что погибшие осужденные участники СВО искупили свою вину - РИА Новости, 29.09.2023

Путин заявил, что погибшие осужденные участники СВО искупили свою вину

Погибшие осужденные-участники специальной военной операции отдали жизни за Родину и искупили свою вину, власти сделают все, чтобы оказать помощь их близким,... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:56

2023-09-29T14:56

2023-09-29T15:32

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Погибшие осужденные-участники специальной военной операции отдали жизни за Родину и искупили свою вину, власти сделают все, чтобы оказать помощь их близким, заявил президент России Владимир Путин."Хочу сказать, что мы все люди, каждый может совершить какие-то ошибки, они когда-то их совершали, но они отдали жизнь за Родину, и они искупили свою вину в полной мере", - сказал Путин на встрече с военнослужащими, совершившими подвиг под Урожайным.Он подчеркнул, что будет делать все, чтобы оказать помощь их близким.

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"Они отдали жизнь за Родину" – Путин о бойцах, погибших в районе Урожайного Президент России Владимир Путин встретился с участниками спецоперации, удостоенными государственных наград за боевые действия в районе поселка Урожайное. 2023-09-29T14:56 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, россия, общество