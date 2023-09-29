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Путин заявил, что погибшие осужденные участники СВО искупили свою вину - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 29.09.2023 (обновлено: 15:32 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899453578.html
Путин заявил, что погибшие осужденные участники СВО искупили свою вину
Путин заявил, что погибшие осужденные участники СВО искупили свою вину - РИА Новости, 29.09.2023
Путин заявил, что погибшие осужденные участники СВО искупили свою вину
Погибшие осужденные-участники специальной военной операции отдали жизни за Родину и искупили свою вину, власти сделают все, чтобы оказать помощь их близким,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:56
2023-09-29T15:32
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Погибшие осужденные-участники специальной военной операции отдали жизни за Родину и искупили свою вину, власти сделают все, чтобы оказать помощь их близким, заявил президент России Владимир Путин."Хочу сказать, что мы все люди, каждый может совершить какие-то ошибки, они когда-то их совершали, но они отдали жизнь за Родину, и они искупили свою вину в полной мере", - сказал Путин на встрече с военнослужащими, совершившими подвиг под Урожайным.Он подчеркнул, что будет делать все, чтобы оказать помощь их близким.
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"Они отдали жизнь за Родину" – Путин о бойцах, погибших в районе Урожайного
Президент России Владимир Путин встретился с участниками спецоперации, удостоенными государственных наград за боевые действия в районе поселка Урожайное.
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владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин заявил, что погибшие осужденные участники СВО искупили свою вину

Путин: погибшие осужденные участники СВО искупили свою вину

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Погибшие осужденные-участники специальной военной операции отдали жизни за Родину и искупили свою вину, власти сделают все, чтобы оказать помощь их близким, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу сказать, что мы все люди, каждый может совершить какие-то ошибки, они когда-то их совершали, но они отдали жизнь за Родину, и они искупили свою вину в полной мере", - сказал Путин на встрече с военнослужащими, совершившими подвиг под Урожайным.
Он подчеркнул, что будет делать все, чтобы оказать помощь их близким.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 сентября, 17:00
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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